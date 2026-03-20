Policja zatrzymała 16-latka, który w Świątnikach Górnych pod Krakowem strzelał z pistoletu na kulki gumowe do 49-latka. Do sytuacji doszło, gdy mężczyzna zwrócił uwagę nastolatkowi i jego kolegom, że porusza się środkiem drogi.

Małopolska. Zwrócił uwagę 16-latkowi, ten wyciągnął pistolet i zaczął strzelać / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Jak relacjonuje policja, w niedzielę wieczorem na terenie gminy Mogilany (Małopolska) jedną z ulic przemieszczała się grupa młodych osób. Dwójka szła pieszo, jeden chłopak jechał rowerem, drugi hulajnogą.

W tym samym kierunku samochodem osobowym jechał mężczyzna wraz z żoną i trójką dzieci. Kierujący nie mógł ich ominąć, więc odsunął szybę w samochodzie i zwrócił uwagę młodzieży, że porusza się całym pasem jezdni.

Między stronami doszło do sprzeczki - po chwili 49-latek wysiadł z pojazdu i zaczął się szarpać z nastolatkami. W pewnym momencie jeden z chłopaków wyciągnął pistolet i strzelił w kierunku 49-latka. Następnie grupa oddaliła się z miejsca zdarzenia.

Poszkodowany wezwał policję. Na miejsce przybyli funkcjonariusze oraz karetka pogotowia. Mężczyzna trafił do szpitala - doznał kilku obrażeń ciała, które nie zagrażają jego życiu. Zabezpieczono śrut w plastikowych osłonach.

Policjanci po niespełna trzech godzinach zatrzymali podejrzanego 16-latka i przedmiot przypominający broń. Wstępne ustalenia wskazują, że nastolatek strzelał z rewolweru na kulki gumowe.

Chłopak został umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka, a następnego dnia przesłuchany w charakterze sprawcy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.