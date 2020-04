"W Polskich Liniach Lotniczych LOT szykują się zwolnienia grupowe" - alarmuje Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego. Zarząd linii już zapowiedział obniżenie załodze pensji nawet o 70 procent. W tym momencie rusza kolejna tura negocjacji.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Potencjalne zwolnienia byłyby wynikiem kryzysu gospodarczego i wstrzymania rejsów pasażerskich. Z tego powodu LOT zaproponował załodze obniżenie wynagrodzeń - nawet o 70 procent. W wielu przypadków to oznacza obniżenie podstawy wynagrodzenia do 2600 złotych brutto miesięcznie, nawet na 3 lata. Związkowcy nie chcą się na to zgodzić.

Ludzie nas do tego nie upoważnili, w związku z tym nie podpiszemy tego porozumienia i prawodpodobnie skończy się zwolnieniami grupowymi - mówi wiceszefowa związku zawodowego Agnieszka Szelągowska.



Zarząd LOT-u odpowiada, że priorytetem spółki i jedynym rozważanym scenariuszem jest utrzymanie miejsc pracy, stąd konieczność obniżenia wynagrodzeń.



Związkowcy odpowiadają, że prezes LOT-u sam nie chce obniżać swojej pensji.