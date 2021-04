Prezes NBP Adam Glapiński uważa, że planowany banknot o nominale 1000 zł powinien zawierać wizerunek królowej Polski Jadwigi Andegaweńskiej. Zastrzegł, że to jego prywatny pogląd, a decyzja zapadnie po konsultacjach.

Adam Glapiński / Leszek Szymański / PAP

Na banknocie powinna być kobieta, królowa - mówił Glapiński na konferencji prasowej. Jak dodał, Jadwiga Andegaweńska jest "w szczególny sposób zasłużona dla Polski". Zastrzegł, że ostateczna decyzja będzie podjęta po "szerszych konsultacjach".



Myślę, że taki banknot 1000 zł z królową Polski Jadwigą Andegaweńską byłby bardzo wygodny w przechowywaniu wartości, w tezauryzacji domowej czy w skrytkach bankowych. Tezauryzacji innej niż na kontach bankowych, co wyraźnie widać, że społeczeństwo polskie interesuje - oświadczył Glapiński.



Jak przypomniał, "w czasie kryzysu mieliśmy do czynienia z masowym wypłacaniem banknotów, (...) ludzie gromadzili oszczędności w domu, zakładając, że to jakaś wygodniejsza, bardziej elastyczna forma oszczędności". Glapiński dodał, że jemu też się wydaje, iż "część oszczędności, w miarę jak społeczeństwo polskie będzie się bogacić, w tej formie może być przekazywana".



Prezes NBP poinformował też, że w sobotę oficjalnie zaakceptuje i uroczyście podpisze wzór banknotu kolekcjonerskiego "Lech Kaczyński. Warto być Polakiem". Jak dodał, że banknot ten zostanie wprowadzony do obiegu w nakładzie do 80 tys. sztuk z okazji święta niepodległości w listopadzie.