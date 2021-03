Europejska Agencja Kosmiczna ogłasza nabór na stanowisko astronauty. To wyjątkowa oferta - ostatni raz taka rekrutacja odbyła się niemal 11 lat temu. Podczas podobnej rekrutacji NASA swoje CV przesłało ponad 12 tysięcy kandydatów. To dowód na to, że zawód astronauty jest wciąż jedną z najbardziej obleganych profesji na świecie.

REKLAMA