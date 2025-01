Radio RMF FM świętuje dziś swoje 35. urodziny! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mnóstwo niespodzianek. Wypatrujcie żółto-niebieskich ekip na ulicach swoich miast. Nasi dziennikarze zatankują Wasz samochód, wręczą prezenty i zrobią zakupy. Portal RMF24.pl przygotował dla internautów 35 zestawów gadżetów. Poniżej dowiecie się, co trzeba zrobić, żeby taki pakiet trafił właśnie do Was.