Z okazji 35. urodzin RMF FM malujemy Wasz świat na żółto i na niebiesko! Za nami specjalna akcja: Dzień Cudów. Dziesiątki kilometrów pokonały trzy żółto-niebieskie konwoje, które przejechały przez Polskę z urodzinowymi prezentami dla Was - słuchaczy RMF FM. Tankowaliśmy Wasze samochody, rozdawaliśmy też sprzęt AGD i płaciliśmy za Wasze zakupy. A wielki finał naszej trasy odbył się na Rynku Głównym w Krakowie.

/ RMF FM

Gramy dla Was od 35 lat! Nasze radio rozbrzmiało w eterze po raz pierwszy w 1990 roku w samo południe - pierwszą piosenką, którą zagrał RMF FM, był utwór amerykańskiego zespołu Toto - "Africa". Od tamtego momentu przez niemal 13 tysięcy dni, ponad 300 tysięcy godzin codziennie dostarczamy najlepszą muzykę i najświeższe informacje.

Nasze trzy żółto-niebieskie konwoje przemierzyły dziesiątki kilometrów. Wielki finał odbył się na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie razem z Margaret zaśpiewaliśmy: "Chodź, pomaluj mój świat... Na żółto i na niebiesko..." - czyli barwy RMF FM.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 35 lat RMF FM: Marek Dutkiewicz o fenomenie utworu "Chodź, pomaluj mój świat"

Wielki finał na Rynku Głównym w Krakowie

Przez cały dzień nasze trzy żółto-niebieskie konwoje odwiedzały różne miejscowości w całej Polsce. Byliśmy m.in. w Słupsku, Rzeszowie, Katowicach, Otwocku, Lęborku i Warszawie!

Przejechaliśmy dziesiątki kilometrów, rozdawaliśmy prezenty, tankowaliśmy Wasze pojazdy i płaciliśmy za zakupy.

A zakończenie naszej trasy odbyło się na Rynku Głównym w Krakowie na scenie w żółto-niebieskich barwach.

Zaraz po hejnale, który rozbrzmiał z wieży Mariackiej o godz. 20:00 na scenę wyszła Margeret i zaśpiewała nasz nieoficjalny hymn, czyli "Chodź, pomaluj mój świat... Na żółto i na niebiesko...".

Naszych słuchaczy, którzy mimo mrozu przybyli do centrum Krakowa poczęstowaliśmy wielkim tortem urodzinowym!

Warto było w tej pogodzie tu przyjść i razem z wami świętować te 35. urodziny - powiedział jeden z naszych słuchaczy.

Dziękujemy Wam za te 35 wspólnych lat! Jesteście najlepsi!

Dzień Cudów w Częstochowie

Jeden z naszych wozów był także w Częstochowie.

Tam kolejne prezenty dla naszych słuchaczy czekały na Placu Władysława Biegańskiego w samym centrum miasta.

Reporter RMF FM Marcin Buczek informował, że mimo chłodu pojawiło się naprawdę dużo osób. Były tańce, śpiewy i mnóstwo dobrego humoru.

W Częstochowie spotkaliśmy też jednego z naszych słuchaczy, który również dzisiaj skończył 35 lat! Wszystkiego najlepszego!

Żółto-niebieski konwój był w Wąbrzeźnie

W Wąbrzeźnie na nasz konwój czekał już niemały tłum.

Nasi reporterzy informowali, że niestraszny był nawet deszcz! I mimo złej pogody byliście tam razem z nami, za co bardzo Wam dziękujemy!

Urodziny RMF FM w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dziękujemy, że jesteście z nami

Nasze żółto-niebieskie konwoje odwiedziły miasteczka w całej Polsce. Dojechaliśmy też do Ostrowca Świętokrzyskiego na Targowisko Miejskie.

Tam tuż przed wjazdem do miasta nasz wóz zatrzymała grupa słuchaczy, którzy chcieli złożyć nam życzenia!

Wszystkiego najlepszego! Drugich 35 lat - co najmniej - spędzonych z nami - składała życzenia jedna z naszych słuchaczek.

Na Targowisku Miejskim czekały na Was kolejne prezenty od RMF FM!

A jeden z naszych słuchaczy wyszedł z ciekawą inicjatywą - na 35. urodziny RMF FM zrobił 35 pompek!

Dziękujemy, że od 35 lat jesteście z nami!

Prezenty dla naszych słuchaczy na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach

Dziś Dzień Cudów, czyli 35. urodziny RMF FM! Z tej okazji nasz wóz pojawił się w Katowicach.

Na osiedlu Tysiąclecia był nasz reporter Marcin Buczek, a wraz z nim prezenty od RMF FM.

Na naszych słuchaczy czekały tam telewizory, odkurzacze, pralki czy ekspresy do kawy. Jeden z nich powędrował do pana Zbyszka.

Wracałem z pracy i po drodze usłyszałem, że będziecie na Tysiąclecia, ja tu akurat mieszkam. Żona z pewnością się ucieszy z prezentu - mówił nasz słuchacz.

Ekipa RMF FM pojawiła się w Jabłonowie Pomorskim

Jeden z naszych wozów zaparkował w Jabłonowie Pomorskim.

Tam klienci sklepu spożywczego przy ul. Głównej dostali od nas niespodziankę. Ekipa RMF FM zapłaciła za ich zakupy!

Dziękujemy, że od 35 lat jesteście z nami!

Byliśmy nawet na budowie w Jaworznie

Nasz żółto-niebieski konwój dojechał na Śląsk! Tam zawitaliśmy na budowę w Jaworznie, gdzie również rozdawaliśmy prezenty.

Na każdym miejscu i na każdym kroku, czy piwnica, czy strych czy dach. RMF zawsze z nami - mówił naszemu reporterowi jeden z pracowników budowy.

Rozdawaliśmy prezenty w Radomiu. Dziękujemy za Wasze życzenia i historie!

Byliśmy na osiedlu XV-lecia w Radomiu. Tam czekaliśmy na Was z prezentami!

Mieliśmy dla Was odkurzacze, zmywarki, kuchenki mikrofalowe i gadżety RMF FM!

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz usłyszał od jednego z naszych najfajniejszych słuchaczy, pana Grzegorza, że kiedy rozpoczynała się nasza historia - 35 lat temu - on był sportowcem; podnosił ciężary. W czasie przygotowań do zawodów słuchał radia RMF FM.

Łatwiej podnosiło się ciężary, to mnie uskrzydlało, a dziś uskrzydlacie mnie prezentami - powiedział Michałowi Dobrołowiczowi.

"35 lat temu tapetowałem pokój teściowej i trafiłem na nową stację, która nadawała fajną muzykę. Jestem z Wami już tyle czasu. Jestem od Was starszy o 30 lat i życzę dobrego nadawania i fajnego odbioru" - podobne wiadomości dostajemy od rana od naszych najfajnieszych słuchaczy.

Życzenia płynęły do nas z całego świata. Pan Łukasz napisał do nas z Londynu, a pan Marek z Zimbabwe.

Dziękujemy za wszystkie życzenia! Jesteście najfajniejsi i najlepsi! Bądźcie z nami zawsze!

Instagram Rolka

Na Uniwersytecie Gdańskim rozdaliśmy studentom smartfony

Jedna z naszych ekip była na Uniwersytecie Gdańskim.

Zobaczcie, jak zaskoczeni byli studenci, gdy przerwaliśmy zajęcia (na krótko), aby rozdać im smartfony! To najprawdziwszy Dzień Cudów!

W Ropczycach płaciliśmy Wam za zakupy!

Odrobinę żółto-niebieskiego konfetti pozostało też po naszej wizycie w Ropczycach. Dziękujemy, że byliście z nami!

Płaciliśmy Wam za zakupy, co było dla Was niesamowitą niespodzianką! Miło było widzieć Waszą radość.

Byliśmy w Garwolinie i Dębicy. To szczęśliwy dzień, dzień urodzin RMF FM!

Jedna z naszych ekip zatrzymała się w mazowieckim Garwolinie.

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz poinformował, że wręczyliśmy nową pralkę naszej słuchaczce, pani Klaudii, która rano napisała do nas, że stara pralka działa coraz gorzej. Pani Klaudia już ma nowy sprzęt! Nasza słuchaczka z Garwolina jest uśmiechnięta i to jest dla nas najważniejsze!

Inny konwój RMF FM zatrzymał się w Dębicy. I tu nas nie zawiedliście. Mimo mrozu udało nam się Was rozgrzać. Rozdaliśmy też ekspresy do kawy, pralki i odkurzacze.

Słuchacze RMF FM w Dębicy również nie zawiedli. Świętujemy 35 lat RMF FM i cieszymy się, że jesteście z nami / Dawid Wandas / RMF FM

/ Dawid Wandas / RMF FM

Słuchacze RMF FM z Lęborka! Jesteście niesamowici

W Lęborku staliśmy przy jednej z najbardziej ruchliwych tras z kartonami "oddamy TV", "oddamy odkurzacz", a Wy zatrzymywaliście się i składaliście nam najpiękniejsze życzenia pod słońcem! Dziękujemy!

W Otwocku rozdaliśmy Wam dużo prezentów

Jedna z trzech żółtych ekip była w mazowieckim Otwocku. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz doprecyzowywał, że przy ul. Mysiej na osiedlu Soplicowo. Nazwa dokładnie taka, jak w "Panu Tadeuszu"!

Pani Agnieszka powiedziała Michałowi Dobrołowiczowi, że gdy w jej życiu działy się ważne rzeczy, to zawsze było włączone RMF FM.

Pamiętam na przykład, że jak moje dzieci miały trzy miesiące, wylądowaliśmy w szpitalu. Chodziłam, nosząc je na rękach i śpiewałam im piosenki przy RMF. Pomogło mi to przetrwać ten ciężki okres. Do teraz RMF jest ze mną od rana do wieczora - dodała.

Żółte serduszka RMF FM tankują Wasze samochody!

Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski zameldował się o 6:00 w Słupsku w Pomorskiem.

To właśnie tam był jeden z naszych trzech urodzinowych konwojów. Żeby dobrze rozpocząć dzień i wyjechać w trasę trzeba zatankować samochód. I to właśnie robiliśmy!

W Rzeszowie na Podkarpaciu Wasze samochody tankował z kolei reporter RMF FM Dominik Smaga. Było wielu kierowców, którzy chcieli zatankować swoje auta za darmo i bardzo się z tego cieszymy!

Instagram Rolka

Z dobrym nastrojem jadę do pracy - mówiła słuchaczka.

Super, bardzo fajnie! Akurat tędy jechałam, usłyszałam o Waszej akcji i podjechałam. Myślę, że dużo ludzi się dzisiaj ucieszy - dodała inna.

Urodzinowe sejfy w RMF FM

/ Grafika RMF FM

W styczniu z okazji 35. urodzin RMF FM gramy naprawdę o wysoką stawkę.

Rozdajemy Wam dwa samochody. W grze każdego dnia są też olbrzymie pieniądze - milion złotych!

Urodzinowe sejfy w RMF FM. Wejdź do gry!

Urodzinowy zestaw gadżetów RMF FM

Świętujcie 35. urodziny RMF FM razem z nami.

Przygotowaliśmy dla Was zabawę, w której do zdobycia jest wyjątkowa paczka żółto-niebieskich gadżetów!

Aby zdobyć zestaw gadżetów z logo RMF FM, składający się z kubka termicznego, szkolnego worka na buty, latarki, podgrzewacza do rąk i parasolki, trzeba napisać, za co cenicie Fakty RMF FM.

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO "35 L NA 35-LECIE RADIA RMF FM" >>>