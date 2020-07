"Czekolada nie tylko wspaniale smakuje, ale też zawiera wiele cennych dla naszego zdrowia składników. Warto ją jeść, ale z umiarem" – przekonuje w przypadający we wtorek Dzień Czekolady psycholog ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Justyna Soroka.

Poprawa humoru po czekoladzie jest związana z zawartością tryptofanu, niezbędnego do syntezy serotoniny, określanej jako hormon szczęścia, która ma wpływ na odczuwanie przez nas przyjemności. Zwiększona ilość serotoniny pomaga zachować dobre samopoczucie, działa antydepresyjnie oraz zapobiega chorobom układu nerwowego - wyjaśniła Justyna Soroka.

Czekolada dostarcza też organizmowi węglowodany, co wzmacnia ciało po intensywnym wysiłku fizycznym i przy pracy umysłowej. Jest także bogata w wapń, żelazo, potas, fosfor oraz witaminy z grupy A, D, E i z grupy B.



Kakao uznaje się też za bogate źródło magnezu. Jednak najbardziej pożądanym składnikiem słodkich tabliczek są flawonoidy występujące w ziarnach kakaowca. Naukowcy udowodnili, że te substancje - naturalnie chroniące rośliny - mają podobny wpływ na ludzi: zatrzymują rozwój komórek nowotworowych, chronią skórę przed promieniowaniem słonecznym, usprawniają przepływ krwi do mózgu, poprawiają jego funkcjonowanie, mają właściwości przeciwutleniające i zmniejszają apetyt. Najnowsze badania potwierdzają wpływ flawonoidów na zmniejszenie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu II i choroby serca - podkreśliła Justyna Soroka.





Jedzenie czekolady ma jednak również minusy. Jej nadmiar szkodzi - tabliczka to ponad 500 kalorii. Największy minus to biały cukier, czyli sacharoza dodawana do czekolady, by zrównoważyć kakaową gorycz. Sacharoza odpowiada za ubytki w szkliwie zębów, czyli próchnicę i szereg chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycę i otyłość, co może wpływać negatywnie na naszą sylwetkę i co raczej nie poprawia nam humoru - przypomina psycholog.



Najzdrowsza - ze względu na najwyższą zawartość kakao - jest gorzka czekolada. Naukowcy przestrzegają przed jedzeniem białej i mlecznej czekolady, które wpływają negatywnie na układ krążenia.



Moim zdaniem można jeść czekoladę, ale w odpowiednich ilościach i z rozwagą, by ten słodki wynalazek nam pomógł, a nie zaszkodził - podsumowała Justyna Soroka.