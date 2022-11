Nowa atrakcja turystyczna na Lazurowym Wybrzeżu. Francuskie media donoszą, że pojawiły się tam tuziny ptaków przypominających pingwiny. Zwierzęta są wyjątkowo przyjaźnie nastawione do ludzi.

Według ekspertów nowi goście na riwierze francuskiej to alki krzywonose, które mogą bardzo przypominać pingwiny. Podobnie zachowują się w wodzie i na lądzie, ale, w przeciwieństwie do pingwinów, potrafią latać. We Francji nazywane są one "małymi pingwinami" lub "pingwinami mini".

Zazwyczaj ptaki te żyją w zimnych wodach północnego Atlantyku, ale na zimę przybywają również m.in. do Polski. Czasami wędrują też w stronę cieplejszych wybrzeży Morza Śródziemnego.

Dziesiątki tych ptaków zaobserwowano u wybrzeży tak znanych kurortów Lazurowego Wybrzeża jak Cannes i Antibes, a nawet w porcie w Nice. Alki, co bardzo zaskoczyło mieszkańców i turystów, w ogóle nie boją się ludzi.