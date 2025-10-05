Już w nocy z 6 na 7 października 2025 roku na niebie pojawi się październikowa pełnia Księżyca, zwana tradycyjnie Pełnią Myśliwych. To wyjątkowy moment dla miłośników astronomii i wszystkich, którzy lubią obserwować niebo.
W Polsce kulminacja pełni nastąpi 7 października we wczesnych godzinach porannych, jednak już wieczorem 6 października Księżyc będzie prezentował się wyjątkowo okazale. Warto więc zaplanować wieczorny spacer lub krótką obserwację - zwłaszcza że pogoda w październiku często sprzyja podziwianiu nieba.
"Pełnia Myśliwych" lub "Krwawy Księżyc" - tak nazywana jest październikowa pełnia. Nazwy te wywodzą się z tradycji ludowych. Po zakończonych żniwach, gdy pola były już puste, myśliwi wyruszali na polowania, by zgromadzić zapasy mięsa na zimę. Jasny, duży Księżyc ułatwiał im nocne wyprawy.
Październikowy Księżyc w pełni wschodzi stosunkowo wcześnie i długo utrzymuje się nisko nad horyzontem. Dzięki temu może wydawać się większy i przybierać pomarańczowe lub czerwone barwy, zwłaszcza tuż po wschodzie. To doskonała okazja do wykonania efektownych zdjęć lub po prostu do podziwiania niezwykłego widoku.
W okolicach pełni można także zaobserwować zjawiska optyczne, takie jak halo księżycowe - jasną, świetlistą obręcz wokół tarczy Księżyca, powstającą w wyniku załamania światła w kryształkach lodu w atmosferze.