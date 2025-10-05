Już w nocy z 6 na 7 października 2025 roku na niebie pojawi się październikowa pełnia Księżyca, zwana tradycyjnie Pełnią Myśliwych. To wyjątkowy moment dla miłośników astronomii i wszystkich, którzy lubią obserwować niebo.

Październikowa pełnia określana jest jako "Krwawy Księżyc" lub "Pełnia Myśliwych" / Shutterstock

Kiedy wypada pełnia?

W Polsce kulminacja pełni nastąpi 7 października we wczesnych godzinach porannych, jednak już wieczorem 6 października Księżyc będzie prezentował się wyjątkowo okazale. Warto więc zaplanować wieczorny spacer lub krótką obserwację - zwłaszcza że pogoda w październiku często sprzyja podziwianiu nieba.

Skąd nazwa "Pełnia Myśliwych"?

"Pełnia Myśliwych" lub "Krwawy Księżyc" - tak nazywana jest październikowa pełnia. Nazwy te wywodzą się z tradycji ludowych. Po zakończonych żniwach, gdy pola były już puste, myśliwi wyruszali na polowania, by zgromadzić zapasy mięsa na zimę. Jasny, duży Księżyc ułatwiał im nocne wyprawy.

Co zobaczymy na niebie?

Październikowy Księżyc w pełni wschodzi stosunkowo wcześnie i długo utrzymuje się nisko nad horyzontem. Dzięki temu może wydawać się większy i przybierać pomarańczowe lub czerwone barwy, zwłaszcza tuż po wschodzie. To doskonała okazja do wykonania efektownych zdjęć lub po prostu do podziwiania niezwykłego widoku.

W okolicach pełni można także zaobserwować zjawiska optyczne, takie jak halo księżycowe - jasną, świetlistą obręcz wokół tarczy Księżyca, powstającą w wyniku załamania światła w kryształkach lodu w atmosferze.