Malownicze wzgórza Wiltshire, wiekowe opactwo i tajemnica zaginionych kości. W 1100. rocznicę koronacji Athelstana, pierwszego "prawdziwego" króla Anglii, otwarto nowy szlak turystyczny, Athelstan Pilgrim Way.

Athelstan Pilgrim Way – nowy szlak śladami pierwszego „prawdziwego” króla Anglii zaczyna się w Malmesbury / Shutterstock

Gdyby poproszono Cię o podanie nazwiska słynnego angielskiego monarchy, być może wybrałbyś Ryszarda Lwie Serce, Henryka VIII lub królową Elżbietę II. Niewielu wzięłoby pod uwagę Æthelstana, wnuka Alfreda Wielkiego, ale to on był pierwszym, który rządził zjednoczoną Anglią.

Malmesbury - niewielkie miasteczko na wzgórzu, otoczone falującymi polami Wiltshire. To właśnie tam, pod potężnymi łukami normandzkiego opactwa, spoczął Athelstan. Choć jego imię w polskich podręcznikach pojawia się rzadko, tu pamięć o nim jest wciąż żywa.

Dokładnie 1100 lat po koronacji Athelstana, miłośnicy historii postanowili uczcić tę rocznicę w wyjątkowy sposób. Zainaugurowano Athelstan Pilgrim Way - 100-milowy szlak pieszo-rowerowy, który łączy 36 kościołów północnego Wiltshire, prowadząc przez malownicze krajobrazy i historyczne miejsca związane z królem.

Szlak przez historię i duchowość

Athelstan Pilgrim Way skupia się na okolicach Malmesbury, dzieląc się na sześć pieszych i dwie rowerowe pętle. Pierwszy etap zaczyna się w opactwie, gdzie znajduje się grób Athelstana i lokalne muzeum, pełne fascynujących opowieści o królu, który zjednoczył Anglię.

Każdy uczestnik otrzymuje "Paszport Pielgrzyma", w którym może zbierać stemple w kolejnych kościołach na trasie - od majestatycznego opactwa po malownicze, wiejskie świątynie.

Kim był Athelstan? Król, który stworzył Anglię

Grób Æthelstana w opactwie Malmesbury / Shutterstock

Gdy Æthelstan urodził się około 894 roku, ziemie dzisiejszej Anglii były podzielone między walczące królestwa anglosaskie i najeźdźców wikingów. Jego dziadek, Alfred Wielki, marzył o zjednoczeniu anglojęzycznych ludów Brytanii w walce z nordyckimi najeźdźcami. To właśnie Æthelstan, panujący od 924 do 939 roku, jako pierwszy zrealizował tę wizję.

Po zdobyciu wikingowego królestwa Jorvik (Jork), które obejmowało dużą część północnej Anglii, Æthelstan mógł po raz pierwszy w historii rościć sobie prawo do panowania nad wszystkimi Anglikami.

Tajemnica królewskiego grobu

Athelstan był głęboko pobożnym królem. Jego szacunek dla św. Aldhelma, opata Malmesbury z VIII wieku, sprawił, że to właśnie tu chciał być pochowany. Jednak historia grobu Athelstana pełna jest tajemnic. Kamienny grobowiec w opactwie jest dziś pusty. W XII wieku szczątki króla przeniesiono tu ze starszego opactwa, ale później zaginęły - prawdopodobnie zostały rozrzucone podczas reformacji Henryka VIII lub zniszczone w trakcie wojny domowej, gdy Malmesbury stało się polem bitwy.