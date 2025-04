W najnowszym wywiadzie udzielonym magazynowi "Harper’s Bazaar" 59-letnia modelka wyznała, że do dziś nie zdołała zaakceptować swojego wyglądu. Wciąż nie mogę patrzeć w lustro. Muszę przejść terapię, żeby polubić swoje odbicie. Długo nie chciałam oglądać samej siebie, ponieważ siebie nie kochałam ani nawet nie lubiłam. Pracuję nad tym, staram się dotrzeć do miejsca, w którym polubię siebie ze wszystkimi wadami i niedoskonałościami - zdradziła Evangelista.

Gwiazda wybiegów po mastektomii

Topmodelka w ciągu ostatniej dekady zmagała się z wieloma poważnymi problemami natury zdrowotnej. W 2018 roku zdiagnozowano u niej DCIS (ang. ductal carcinoma in situ) - przedinwazyjny przewodowy rak piersi, który rozwija się w przewodach mlekowych.

Modelka poddała się lumpektomii - zabiegowi chirurgicznemu, który polega na usunięciu guzka łącznie z otaczającymi go zdrowymi tkankami - jednak nie przyniósł on zadowalających rezultatów. Finalnie została ona zmuszona przejść operację usunięcia obu piersi. Dwa lata później nastąpił nawrót choroby nowotworowej, w wyniku czego gwiazda poddała się chemioterapii.

Pokonanie nowotworu Evangelista postrzega dziś jako swój wielki triumf. Mam za sobą wiele operacji. Ale jestem z nimi pogodzona. Jestem pogodzona z tym, że przeszłam mastektomię, że mam mnóstwo blizn. Bo wygrałam. Wciąż tu jestem - podkreśliła topmodelka.

I dodała, że stara się z optymizmem patrzeć w przyszłość i koncentrować na tym, co naprawdę ważne. Nieważne, w jaki sposób będę się starzeć - to nie musi być starzenie z godnością. Ja po prostu bardzo nie chcę umrzeć. Chciałabym kiedyś zostać babcią. Mam dużo do zrobienia. Jeszcze nie skończyłam swojej drogi, więc będę walczyć - zaznaczyła.