Czy wyobrażacie sobie wizytę w IKEA bez talerza gorących klopsików? Właśnie mija 40 lat, odkąd szwedzkie klopsiki podbiły serca (i żołądki!) milionów klientów na całym świecie. Sprawdziliśmy, co stoi za fenomenem tego dania, jak powstała jego receptura i... jak przygotować te kultowe klopsiki w domu!

Kultowe szwedzkie klopsiki IKEA – 40 lat smaku, tradycji i... sekretnej receptury / Shutterstock

Klopsiki, które stały się legendą

W 1985 roku w restauracjach IKEA pojawiło się proste, ale niezwykle smaczne danie - szwedzkie klopsiki. Miały być dostępne dla każdego, zgodne z lokalną tradycją i przystępne cenowo. Nikt wtedy nie przypuszczał, że staną się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli giganta na rynku meblarskim.

Dziś trudno wyobrazić sobie zakupy w tym sklepie bez przerwy na talerz klopsików z kremowym sosem i purée ziemniaczanym.

Historia szwedzkich klopsików

Choć klopsiki kojarzymy z restauracjami w sklepie IKEA, ich historia sięga znacznie dalej. Pierwszy spisany przepis na szwedzkie klopsiki pochodzi już z około 1750 roku! Każda rodzina, każdy region ma swoją wersję - nieco inną, ale zawsze pyszną i sycącą. IKEA postanowiła przenieść tę tradycję do swoich sklepów, a pierwszy krok w tym kierunku wykonała już w 1960 roku, otwierając restaurację w Älmhult.

Nie każdy wie, że finalna receptura klopsików powstała po kilku tygodniach intensywnych testów. Jej autorem jest szwedzki kucharz Severin Sjöstedt, który do dziś przechowuje swój przepis w sejfie!

Fenomen: miliard klopsików rocznie

Restauracje i bistro IKEA to dziś prawdziwe imperium kulinarne. Każdego roku obsługują aż 700 milionów gości na całym świecie! Statystyki robią wrażenie - w ciągu roku z talerzy znika ponad miliard klopsików.

Polacy również pokochali to danie - w naszym kraju rocznie sprzedaje się aż 30 milionów klopsików!

Jak zrobić szwedzkie klopsiki w domu? Przepis krok po kroku

IKEA nie zdradziła tej receptury przez dekady! Teraz poznasz ją krok po kroku / Shutterstock

Marzysz o smaku szwedzkich klopsików? Nic straconego! Oto przepis, dzięki któremu przygotujesz je we własnej kuchni.

Składniki na klopsiki:

500 g mielonej wołowiny

250 g mielonej wieprzowiny

1 drobno posiekana cebula

1 ząbek czosnku (najlepiej mielony)

100 g bułki tartej

1 jajko

5 łyżek mleka

Sól i pieprz do smaku

Składniki na sos śmietankowy:

Odrobina oleju

40 g masła

40 g mąki

150 ml bulionu warzywnego

150 ml bulionu wołowego

150 ml śmietanki

2 łyżeczki sosu sojowego

1 łyżeczka musztardy Dijon

Przygotowanie: