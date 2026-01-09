Czy wyobrażacie sobie wizytę w IKEA bez talerza gorących klopsików? Właśnie mija 40 lat, odkąd szwedzkie klopsiki podbiły serca (i żołądki!) milionów klientów na całym świecie. Sprawdziliśmy, co stoi za fenomenem tego dania, jak powstała jego receptura i... jak przygotować te kultowe klopsiki w domu!
W 1985 roku w restauracjach IKEA pojawiło się proste, ale niezwykle smaczne danie - szwedzkie klopsiki. Miały być dostępne dla każdego, zgodne z lokalną tradycją i przystępne cenowo. Nikt wtedy nie przypuszczał, że staną się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli giganta na rynku meblarskim.
Dziś trudno wyobrazić sobie zakupy w tym sklepie bez przerwy na talerz klopsików z kremowym sosem i purée ziemniaczanym.
Choć klopsiki kojarzymy z restauracjami w sklepie IKEA, ich historia sięga znacznie dalej. Pierwszy spisany przepis na szwedzkie klopsiki pochodzi już z około 1750 roku! Każda rodzina, każdy region ma swoją wersję - nieco inną, ale zawsze pyszną i sycącą. IKEA postanowiła przenieść tę tradycję do swoich sklepów, a pierwszy krok w tym kierunku wykonała już w 1960 roku, otwierając restaurację w Älmhult.
Nie każdy wie, że finalna receptura klopsików powstała po kilku tygodniach intensywnych testów. Jej autorem jest szwedzki kucharz Severin Sjöstedt, który do dziś przechowuje swój przepis w sejfie!
Restauracje i bistro IKEA to dziś prawdziwe imperium kulinarne. Każdego roku obsługują aż 700 milionów gości na całym świecie! Statystyki robią wrażenie - w ciągu roku z talerzy znika ponad miliard klopsików.
Polacy również pokochali to danie - w naszym kraju rocznie sprzedaje się aż 30 milionów klopsików!
Marzysz o smaku szwedzkich klopsików? Nic straconego! Oto przepis, dzięki któremu przygotujesz je we własnej kuchni.
Składniki na klopsiki:
- 500 g mielonej wołowiny
- 250 g mielonej wieprzowiny
- 1 drobno posiekana cebula
- 1 ząbek czosnku (najlepiej mielony)
- 100 g bułki tartej
- 1 jajko
- 5 łyżek mleka
- Sól i pieprz do smaku
Składniki na sos śmietankowy:
- Odrobina oleju
- 40 g masła
- 40 g mąki
- 150 ml bulionu warzywnego
- 150 ml bulionu wołowego
- 150 ml śmietanki
- 2 łyżeczki sosu sojowego
- 1 łyżeczka musztardy Dijon
Przygotowanie:
- Klopsiki: W dużej misce połącz mięso wołowe i wieprzowe, dodaj cebulę, czosnek, bułkę tartą, jajko. Wlej mleko, dopraw solą i pieprzem. Masę dokładnie wyrób, formuj z niej nieduże kulki. Odstaw na 2 godziny do lodówki.
- Smażenie i pieczenie: Rozgrzej olej na patelni, obsmaż klopsiki z każdej strony na złoty kolor. Przełóż je do naczynia żaroodpornego i piecz przez 30 minut w 180°C.
- Sos śmietankowy: W rondlu rozpuść masło, dodaj mąkę i mieszaj przez 2 minuty. Wlej bulion warzywny i wołowy, następnie śmietankę, sos sojowy i musztardę. Gotuj do zgęstnienia.
- Podanie: Klopsiki podawaj z kremowym sosem i purée ziemniaczanym - jak w Szwecji!