Od 15 października w świętokrzyskich Starachowicach zacznie obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Decyzja, którą jednogłośnie podjęła Rada Miejska, ma poprawić bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców oraz ograniczyć liczbę interwencji służb i hospitalizacji związanych z nadużywaniem alkoholu.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Starachowicach; nowe przepisy wejdą w życie 15 października (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Od 15 października w Starachowicach będzie obowiązywał zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godz. 22:00 - 6:00.

Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych, gdzie nadal będzie można kupować i spożywać alkohol na miejscu w godzinach nocnych.

Władze miasta liczą, że nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo i zmniejszą liczbę interwencji służb oraz przypadków hospitalizacji związanych z nadużywaniem alkoholu.

Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska przyjęła jednogłośnie podczas sesji 26 września. Jak poinformował w czwartek prezydent Starachowic Marek Materek, dokument został już opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, co oznacza, że nowe przepisy wchodzą w życie 15 października.

Zakaz dotyczy wyłącznie sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu. W lokalach gastronomicznych nadal będzie można kupować w godzinach nocnych napoje alkoholowe i spożywać je na miejscu.

Gospodarz miasta podziękował radnym, którzy - jak podkreślił - ponad politycznymi podziałami zgodzili się i wspólnie zagłosowali nad tą uchwałą. Zwrócił uwagę, że przyjęte przez samorząd Starachowic rozwiązanie jest podobne do tych, które wcześniej wprowadziło wiele innych gmin w Polsce, i w których zaobserwowano pozytywne efekty tych projektów. Lepiej funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe, mniej jest interwencji służb, straży miejskiej i policji na terenie miast w godzinach nocnych - powiedział.

Chcą poprawić bezpieczeństwo i komfort życia

Jak wynika z danych starachowickiego szpitala, do tamtejszego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego każdego roku trafia ponad tysiąc osób będących pod wpływem alkoholu. Władze miasta liczą, że ograniczenie nocnej sprzedaży pomoże zmniejszyć tę liczbę oraz ograniczy liczbę zdarzeń związanych z zakłóceniem porządku publicznego.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że ograniczenie ma poprawić bezpieczeństwo w mieście oraz komfort życia mieszkańców. Jak wynika z danych Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, w miastach, które wprowadziły podobne regulacje, liczba interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu znacząco spadła.

Ograniczenie poparły także lokalne instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy domowej i problemom uzależnień, w tym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Nadzieja".

Tym samym Starachowice dołączają do ok. 180 gmin w Polsce, które zdecydowały się na wprowadzenie podobnych regulacji.