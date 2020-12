Stare chińskie przysłowie "Obyś żył w ciekawych czasach" wcale nie jest zapowiedzią, życzeniem nadejścia dobrych dni. Jest przekleństwem. Niestety w tym roku także celnym komentarzem do tego, co się działo. Za nami trudny rok 2020. Co z niego zapamiętaliście? Czy tylko pandemię koronawirusa i zamieszanie wokół wyborów prezydenckich? Sprawdźcie w naszym quizie.

REKLAMA