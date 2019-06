Niezwykłe ułożenie chmur uwieczniła i udostępniła na Facebooku Amy Christie Hunter. Zdjęcie szybko stało się bardzo popularne w internecie. Okazuje się, że za specyficzną formację chmur odpowiada zjawisko fizyczne.

Niesamowity widok, niemal jak z obrazu "Gwieździsta noc" Vincenta van Gogha, można było ujrzeć nad jeziorem Smith Mountain w Virginii. To najfajniejsze ułożenie chmur jakie w życiu widziałam - przyznała autorka zdjęcia.

Jak to się stało, że chmury ułożyły się w taki sposób? Wyjaśnia to fizyka i zjawisko niestabilności Kelvina-Helmholtza. W uproszczeniu chmury Kelvina-Helmholtza powstają, gdy spotykają się dwiemasy powietrza o odmiennych temperaturach. Dodatkowo, muszą poruszać się tak, że górna płynie z inną prędkością niż dolna. Na granicy tych dwóch warstw chmury tworzą zawirowania, a jeżeli w okolicy znajdzie się też skroplona para wodna, to powstaje chmura przypominająca morską falę