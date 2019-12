Mają dopiero trzy miesiące, a już są celebrytami. Berlińskie zoo oficjalnie zaprezentowało dwie małe pandy, które przyszły na świat 31 sierpnia. To bliźniaki Meng Xiang i Meng Yuan.

Pandy zostały zaprezentowane w zoo w Belinie 100 dni po narodzinach. Przy okazji podano do wiadomości ich płeć i imiona. To samce Meng Xiang i Meng Yuan, czyli “Wytęsknione Marzenie" oraz “Spełnione Marzenie".

Czytelnicy gazety “Tagesspiegel" wybrali w głosowaniu inne imiona dla małych pand. Miały to być Hong i Kong, co doprowadziło do dyplomatycznego zgrzytu na linii Berlin-Pekin. Kryzys dyplomatyczny najwyraźniej został zażegnany. Pandom nadano inne imiona, a na ich prezentacji obecny był ambasador Chin Wu Ken.

Misie ważą 6 kg. Kiedy przyszły na świat 31 sierpnia, ważyły zaledwie 186 i 136 gramów. Już uczą się chodzić, ale są jeszcze bardzo niezdarne.

To pierwsze narodziny pand w berlińskim ogrodzie zoologicznym; podejmowane w przeszłości próby nie powiodły się.

Rodzice bliźniąt, sześcioletnia Meng Meng, czyli "mały sen" i dziewięcioletni Jiao Qing, czyli "mały skarb" w berlińskim zoo mieszkają od lata 2017 roku. Zostały wypożyczone przez Chiny i pochodzą z rezerwatu w Chengdu w środkowej części tego kraju.