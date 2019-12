Śledzie, szproty, dorsze i białe ryby atlantyckie to najlepsze ryby na świąteczny stół - przekonuje w rozmowie z RMF FM Anna Dębicka, oceanograf z organizacji MSC promującej odpowiedzialne rybołóstwo. "W czasie świąt Bożego Narodzenia chętniej sięgamy po ryby, warto wybrać takie gatunki, których połowy nie szkodzą środowisku" - przekonuje koordynator programu MSC w Polsce.

Nowym królem świątecznego stołu może być śledź / foto. pixabay /

Karp nie musi być jedynym wyborem, a dzikie ryby to lepszy smak i większe korzyści dla zdrowia. Smaczne będą ryby białe - przekonuje Anna Dębicka - Takie ryby jak mintaj, dorsz atlantycki. Chciałbym też przy okazji odczarować temat ryb mrożonych. W Polsce nie ma ryb świeżych. Zawsze musi być jakiś transport. Najlepiej, żeby to było w warunkach głębokiego mrożenia. Nowym królem świątecznego stołu może być śledź. Świeży, ale także we wszystkie rodzaju oliwach, zalewach. Jak również śledź w puszce. Polecam też tuńczyka. To król mórz i oceanów. Zagrożony w wielu rejonach na świecie, ale jest wiele rybołóstw, które jest certyfikowanych, między innymi dotyczy to tuńczyka białego. Jest to produkt premium. Słoiczek kosztuje ponad 20 złotych, ale jest to zupełnie inna ryba - dodaje. Wybierając śledzia warto postawić na matjasa. To mało znany, dziewiczy rodzaj ryby - tłumaczy Anna Dębicka - To śledź poławiany pod koniec maja, tradycyjnie pakowany do wielkich beczek, poddawany procesom fermentacji. Tradycyjnie otwierał pierwszą beczkę król. Śledź matjas jest większy od śledzia bałtyckiego i bardziej tłusty. Organizacja MSC promuje odpowiedzialne rybołóstwo, czyli takie które odbywa się bez przeławiania i niszczenia tradycyjnych siedlisk ryb. Warto wybierając ryby na święta wybierać odpowiedzialnie, tak żeby nie szkodzić morzom i oceanom, żeby te ryby były dla nas, dla przyszłym pokoleń, dla naszych dzieci i wnuków - tłumaczy Anna Dębicka. Takie ryby można poznać po niebieskim logo rybki i napisie MSC na opakowaniu.