Najstarsze zwierzę spośród żyjących w ogrodach zoologicznych w Europie mieszka w zoo w Płocku. To aligatorzyca Marta, która obchodzi właśnie 90. urodziny. Z tej okazji jubilatka otrzymała w prezencie tort z ryb i wołowiny. Były też życzenia dwustu lat życia.

Samica aligatora missisipijskiego Marta obchodzi 90. urodziny / Marcin Bednarski / PAP

Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku, w którym Marta mieszka od 60 lat, opublikował na swym profilu na Facebooku film z urodzinowych uroczystości. Jubilatka, jak przypomina płockie zoo, w swym długim życiu miała już epizod filmowy - 50 lat temu zagrała w kultowej komedii Andrzeja Kondratiuka "Hydrozagadka".





"Uroczystość 90. urodzin Marty, ze względu na stan epidemii koronawirusa, odbyła się w tym roku w wąskim gronie pracowników naszego ogrodu. Niestety, tym razem na urodzinowe przyjęcie nie mogliśmy zaprosić gości, w tym zwłaszcza dzieci, jak to było w latach poprzednich. Podczas skromniejszej niż zazwyczaj uroczystości jubilatka otrzymała oczywiście tort, składający się z ryb i mięsa wołowego, czyli z jej ulubionych przysmaków, i została nakarmiona. Życzyliśmy Marcie nie stu, a dwustu lat życia" - powiedział dyrektor płockiego zoo Krzysztof Kelman.



Jak zapewnił, Marta "czuje się świetnie i nie widać po niej upływu czasu". "Aligatory żyją średnio 60 do 70 lat. Mamy nadzieję, że Marta będzie z nami jeszcze wiele, wiele lat, bo jest naprawdę w doskonałej kondycji" - podkreślił Kelman. Przypomniał, że niedawno w ogrodzie zoologicznym w Moskwie zakończył życie aligator o imieniu Saturn, który trafił tam w 1946 r. z Berlina - krokodyl przeżył 84 lata.



"Nasza Marta jest niekwestionowaną rekordzistką pod względem długości życia. To najstarsze zwierzę żyjące obecnie w ogrodach zoologicznych w Europie. Wierzymy, że będzie tak jeszcze przez długi, długi czas" - zaznaczył dyrektor płockiego zoo.



Marta, samica aligatora missisipijskiego, wykluła się w 1930 r. w nieistniejącym już ogrodzie Reptile Jungle w Slidell w stanie Luizjana (USA). Do płockiego zoo przybyła 19 sierpnia 1960 r. razem z samcem Pedro. Oba krokodyle zostały zakupione przez Polaka mieszkającego na stałe w USA, inż. Tadeusza Wągrowskiego w odpowiedzi na "Akcję Krokodyl", która polegała na wysyłce książek dla Polonii argentyńskiej od mieszkańców Płocka w zamian za zwierzęta dla tamtejszego ogrodu zoologicznego.



Jak podaje płockie zoo, niestety Marta nigdy nie zaakceptowała samca Pedro, którego 18 grudnia 1960 r. przekazano do wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Martę próbowano jeszcze kilka razy łączyć z innymi samcami aligatora, np. z Czech, ale żaden z nich jej się nie spodobał.

Kariera filmowa Marty



W swym długim życiu Marta była gwiazdą filmową - w 1970 r. zagrała rolę krokodyla Hermana w kultowej komedii Andrzeja Kondratiuka "Hydrozagadka", czyli historii opowiadającej o tajemniczym znikaniu wody w Warszawie, którą próbuje wyjaśnić superbohater As. Twórcy filmu szukali wówczas do kilku scen krokodyla, a ówczesny dyrektor płockiego zoo Tadeusz Taworski zgłosił jako kandydatkę mieszkającą tam samicę aligatora missisipijskiego.



"Film kręcono nad Zalewem Zegrzyńskim. Podczas pracy był moment obawy, że Marta wybierze wolność i ucieknie do Zalewu. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, bo zapewne aligatorzyca nie przetrzymałaby zimowych chłodów" - opowiada Magdalena Kowalkowska z płockiego zoo. Jak dodaje, Marta "to bardzo łagodny krokodyl, zawsze akceptujący swoich opiekunów". "Karmimy ją raz w tygodniu, zwykle w środy, mięsem wołowym lub całymi rybami słodkowodnymi, płotkami lub leszczami. Przez kilka ostatnich lat Marta jest może trochę mniej aktywna, ale to chyba zrozumiałe, zważywszy na jej wiek" - mówi Kowalkowska.



Aligator missisipijski (Alligator mississippiensis), nazywany też aligatorem amerykańskim, należy do rzędu krokodyli w gromadzie gadów. Osiąga długość od 3 do 6 metrów i masę ciała nawet do 300 kg. W warunkach naturalnych zamieszkuje brzegi rzek i jezior oraz tereny bagniste południowo-wschodniej części USA.



W poprzednich latach, podczas kolejnych urodzinowych przyjęć Marty w płockim ogrodzie zoologicznym odbywała się m.in. prezentacja historii jej życia, a uczestniczące w wydarzeniu dzieci mogły wziąć udział w quizie z nagrodami, a także pomalować wykonane z gipsu figurki aligatora. Były też torty: jeden, specjalny dla jubilatki, a drugi - biszkoptowy w kształcie krokodyla dla gości, zwłaszcza tych najmłodszych.



Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku powstał w 1951 r. Położony na malowniczej nadwiślańskiej skarpie, zajmuje powierzchnię ok. 15 ha. Mieszka tam ponad 7,6 tys. zwierząt z 574 gatunków, w tym wielu rzadkich. Od 2002 r. płockie zoo należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych. W 2019 r. placówkę tę odwiedziło ponad 251 tys. osób.