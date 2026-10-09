Najczęściej czytane książki wszech czasów. Numer 1 zaskoczy każdego

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Książki od wieków kształtują ludzką wyobraźnię, przekazują wiedzę i inspirują do działania. Niektóre z nich stały się prawdziwymi fenomenami, zdobywając serca czytelników na całym świecie i zapisując się na stałe w historii ludzkości. Oto zestawienie dziesięciu najczęściej czytanych i najważniejszych książek wszech czasów – sprawdź, czy znasz je wszystkie.

Książka to nie tylko zbiór zapisanych słów – to prawdziwy skarbiec wiedzy, emocji i doświadczeń. Dla wielu ludzi książki są najlepszymi przyjaciółmi, którzy towarzyszą w najtrudniejszych chwilach, inspirują do zmian i pomagają zrozumieć świat. Niezależnie od wieku, pochodzenia czy przekonań, każdy może znaleźć w literaturze coś dla siebie.

Pisarz James Chapman sporządził listę najczęściej czytanych książek na świecie, opierając się na liczbie egzemplarzy sprzedanych w ciągu ostatnich 50 lat.

Przyznano Nagrodę Nobla z literatury Kanadyjska poetka Anne Carson została laureatką Nagrody Nobla 2026 w dziedzinie literatury. Otrzyma 12 milionów koron szwedzkich - to ok. 4,7 milionów złotych, a także złoty medal noblowski z wizerunkiem Alfreda Nobla i unikalny, ręcznie…

Oto top 10 najczęściej czytanych książek:

10. „Dziennik Anne Frank” – świadectwo odwagi i nadziei

Pamiętnik Anne Frank to jedno z najbardziej poruszających dzieł literatury światowej. Spisane przez nastoletnią dziewczynę, która przez ponad dwa lata ukrywała się wraz z rodziną przed nazistami w okupowanej Holandii, stanowi niezwykle dojrzały i szczery zapis codzienności w obliczu zagłady. Lektura „Dziennika…” to nie tylko bolesne przypomnienie o tragedii Holokaustu, ale także dowód na siłę ludzkiego ducha i niezłomną nadzieję nawet w najtrudniejszych czasach.

9. „Myśl i bogać się” – filozofia sukcesu Napoleona Hilla

Napisana w 1937 roku książka „Myśl i bogać się” to prawdziwy fenomen literatury motywacyjnej. Napoleon Hill zebrał w niej zasady, które mają prowadzić do sukcesu w każdej dziedzinie życia. Przesłanie tej książki jest proste: ciężka praca, wytrwałość i pozytywne nastawienie mogą odmienić los każdego człowieka. W czasach kryzysu i niepewności, poradnik Hilla wciąż inspiruje miliony czytelników na całym świecie.

8. „Przeminęło z wiatrem” – epicka opowieść o miłości i wojnie

Margaret Mitchell stworzyła powieść, która na zawsze zapisała się w historii literatury. „Przeminęło z wiatrem” to historia Scarlett O’Hary – pięknej i dumnej kobiety z Południa Stanów Zjednoczonych, której życie zmienia się na zawsze wraz z wybuchem wojny secesyjnej. To opowieść o miłości, zdradzie, upadku i odrodzeniu, a także o wielkich przemianach społecznych, które na zawsze odmieniły oblicze Ameryki.

7. Saga „Zmierzch” – fenomen literatury młodzieżowej

Seria książek Stephenie Meyer podbiła serca nastolatków na całym świecie. „Zmierzch” to opowieść o miłości, wyborach i odwiecznym konflikcie między wampirami a wilkołakami. Główna bohaterka, Bella, staje przed trudnymi decyzjami, które na zawsze zmienią jej życie. Saga stała się nie tylko bestsellerem, ale również inspiracją dla ekranizacji i fanowskich społeczności.

6. „Kod Leonarda da Vinci” – thriller, który porwał miliony

Dan Brown stworzył powieść, która w błyskawicznym tempie stała się światowym bestsellerem. „Kod Leonarda da Vinci” to pełen zagadek, tajemnic i sensacyjnych zwrotów akcji thriller, w którym profesor Robert Langdon wyrusza na poszukiwanie Świętego Graala. Książka zyskała ogromną popularność dzięki połączeniu historii, religii i popkultury, a jej ekranizacja przyciągnęła do kin miliony widzów.

5. „Alchemik” – filozoficzna podróż za marzeniami

Powieść Paula Coelho to jedna z najczęściej czytanych książek na świecie. „Alchemik” opowiada historię młodego pasterza, który wyrusza w podróż, by odnaleźć swoje przeznaczenie. Książka pełna jest sentencji i rozważań na temat życia, szczęścia i poszukiwania własnej drogi. Dla wielu czytelników to inspirująca lektura, która zachęca do realizacji marzeń i wiary w siebie.

4. „Władca Pierścieni” – fundament współczesnego fantasy

Trylogia J.R.R. Tolkiena to niekwestionowany klasyk literatury fantasy. „Władca Pierścieni” wprowadził do popkultury elfy, krasnoludy, orków i hobbity, a wykreowany przez autora świat Śródziemia stał się inspiracją dla niezliczonych książek, filmów i gier komputerowych. To opowieść o walce dobra ze złem, przyjaźni, poświęceniu i sile odwagi.

3. „Harry Potter” – magia, która połączyła pokolenia

Siedmiotomowa saga J.K. Rowling o młodym czarodzieju z Hogwartu to fenomen, który zmienił oblicze literatury dziecięcej i młodzieżowej. Przygody Harry’ego Pottera, Hermiony i Rona śledziły miliony czytelników na całym świecie, a każda kolejna część wywoływała ogromne emocje. Książki Rowling przywróciły magię do codziennego życia i zainspirowały całe pokolenia do czytania.

2. „Wyjątki z dzieł przewodniczącego Mao Tse-Tunga” – książka, która zmieniła Chiny

Znana jako „Czerwona książeczka”, zbiór cytatów Mao Tse-Tunga to jedna z najczęściej drukowanych i czytanych książek w historii. Wydana w setkach milionów egzemplarzy, stała się symbolem rewolucji kulturalnej w Chinach i narzędziem propagandy. Przez dziesięciolecia była obowiązkową lekturą dla każdego obywatela Chin, a jej wpływ na społeczeństwo i politykę jest nie do przecenienia.

1. „Pismo Święte” – najważniejsza księga ludzkości

Biblia to nie tylko święta księga chrześcijan, ale także jedno z najważniejszych dzieł literatury światowej. Zawiera przypowieści, legendy, poezję, dramaty i historie, które przez wieki inspirowały artystów, filozofów i zwykłych ludzi. Stary i Nowy Testament to tysiące stron pełnych symboliki, archetypów i uniwersalnych prawd. Biblia jest czytana przez miliardy ludzi na całym świecie i niezmiennie pozostaje najczęściej drukowaną i rozpowszechnianą książką w historii.

Przed nami wyjątkowa noc

Już dziś, miłośnicy książek w całej Polsce będą mieli powód do świętowania. Przed nami kolejna edycja Nocy Księgarni – wydarzenia, które od lat przyciąga tłumy do kameralnych księgarni i antykwariatów. Tym razem jednak czeka nas prawdziwa rewolucja. Po siedmiu edycjach organizowanych przez dystrybutora Azymut, pałeczkę przejmują sami księgarze. To właśnie oni, wspierani przez Polską Izbę Książki oraz Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, odpowiadają za tegoroczną odsłonę imprezy.