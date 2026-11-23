Podczas uroczystej gali World Travel Awards Europe 2026, Lizbona została uhonorowana dwoma wyjątkowymi nagrodami. Stolica Portugalii otrzymała tytuł Najlepszego Miejskiego Kierunku Turystycznego w Europie oraz Najlepszego Kierunku Rejsów Wycieczkowych.
Międzynarodowe uznanie dla Lizbony
Wyróżnienia przyznane Lizbonie są potwierdzeniem jej rosnącej popularności i atrakcyjności wśród turystów z całego świata. Associação Turismo de Lisboa, stowarzyszenie odpowiedzialne za promocję turystyki w regionie, podkreśla, że nagrody te „potwierdzają międzynarodową atrakcyjność Lizbony i różnorodność jej oferty turystycznej”.
„Te wyróżnienia pokazują, jak wyjątkowym i autentycznym kierunkiem jest Lizbona” – podkreśla dyrektor generalny stowarzyszenia, António Valle. Jego zdaniem, stolica Portugalii „wyróżnia się na tle głównych europejskich kierunków tym, że dba o własną tożsamość i odpowiada na różne motywacje podróży”. Valle zaznacza również, że nagrody są „uznaniem zbiorowego wysiłku na rzecz podnoszenia jakości i wzmacniania oferty turystycznej”.
Wzrost gospodarczy i nowe trendy
Zdaniem ekspertów, sukces Lizbony ma wymiar nie tylko prestiżowy, ale także gospodarczy. „Nagrody przyczyniają się do wzmacniania lokalnej gospodarki oraz potwierdzają autentyczność i tożsamość, która wyróżnia portugalską stolicę” – zauważa António Valle. Jak dodaje, „Lizbona coraz wyraźniej wyznacza trendy w światowej turystyce, tworząc wartość zarówno dla odwiedzających, jak i dla tych, którzy tu mieszkają i pracują”.
Associação Turismo de Lisboa podkreśla, że kluczem do sukcesu jest inwestowanie w jakość oferty, dziedzictwo kulturowe oraz różnorodność doświadczeń dostępnych w całej aglomeracji lizbońskiej. „Inwestowanie w podnoszenie jakości oferty, w dziedzictwo i kulturę oraz w różnorodność doświadczeń dostępnych w całej aglomeracji lizbońskiej pozostaje kluczowe dla międzynarodowej konkurencyjności tego kierunku” – czytamy w komunikacie stowarzyszenia.
Władze Lizbony nie zamierzają spoczywać na laurach. Jak wynika z oficjalnych deklaracji, miasto stawia na przyciąganie turystów, którzy zdecydują się na dłuższy pobyt i poznanie różnych części regionu.
Jakie miasta uzyskały nominację?
Wśród kierunków nominowanych do nagrody Najlepszy Miejski Kierunek Turystyczny znalazły się:
- Amsterdam, Holandia
- Barcelona, Hiszpania
- Berlin, Niemcy
- Dubrownik, Chorwacja
- Genewa, Szwajcaria
- Londyn, Wielka Brytania
- Lyon, Francja
- Porto, Portugalia
- Rzym, Włochy
- Wenecja, Włochy
- Wiedeń, Austria
World Travel Awards od lat uznawane są za jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży turystycznej. Co roku nagradzają one najlepsze destynacje, hotele, linie lotnicze oraz inne firmy i instytucje związane z turystyką.
To nie pierwszy raz, gdy stolica Portugalii zdobywa to prestiżowe wyróżnienie. Ten sam tytuł Lizbona zdobyła także w latach 2024, 2023, a także w 2018 roku. Z kolei nagroda za 2025 rok przypadła innemu portugalskiemu miastu – Porto.