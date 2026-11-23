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Lizbona znów znalazła się w centrum uwagi europejskiej turystyki. Stolica Portugalii zdobyła dwa prestiżowe wyróżnienia podczas tegorocznej gali World Travel Awards Europe 2026, która odbyła się w Zatoce Kotorskiej w Czarnogórze. Miasto zostało uznane zarówno za Najlepszy Miejski Kierunek Turystyczny, jak i Najlepszy Kierunek Rejsów Wycieczkowych w Europie.

Podczas uroczystej gali World Travel Awards Europe 2026, Lizbona została uhonorowana dwoma wyjątkowymi nagrodami. Stolica Portugalii otrzymała tytuł Najlepszego Miejskiego Kierunku Turystycznego w Europie oraz Najlepszego Kierunku Rejsów Wycieczkowych.

Międzynarodowe uznanie dla Lizbony

Wyróżnienia przyznane Lizbonie są potwierdzeniem jej rosnącej popularności i atrakcyjności wśród turystów z całego świata. Associação Turismo de Lisboa, stowarzyszenie odpowiedzialne za promocję turystyki w regionie, podkreśla, że nagrody te „potwierdzają międzynarodową atrakcyjność Lizbony i różnorodność jej oferty turystycznej”.

„Te wyróżnienia pokazują, jak wyjątkowym i autentycznym kierunkiem jest Lizbona” – podkreśla dyrektor generalny stowarzyszenia, António Valle. Jego zdaniem, stolica Portugalii „wyróżnia się na tle głównych europejskich kierunków tym, że dba o własną tożsamość i odpowiada na różne motywacje podróży”. Valle zaznacza również, że nagrody są „uznaniem zbiorowego wysiłku na rzecz podnoszenia jakości i wzmacniania oferty turystycznej”.

Wzrost gospodarczy i nowe trendy

Zdaniem ekspertów, sukces Lizbony ma wymiar nie tylko prestiżowy, ale także gospodarczy. „Nagrody przyczyniają się do wzmacniania lokalnej gospodarki oraz potwierdzają autentyczność i tożsamość, która wyróżnia portugalską stolicę” – zauważa António Valle. Jak dodaje, „Lizbona coraz wyraźniej wyznacza trendy w światowej turystyce, tworząc wartość zarówno dla odwiedzających, jak i dla tych, którzy tu mieszkają i pracują”.

Associação Turismo de Lisboa podkreśla, że kluczem do sukcesu jest inwestowanie w jakość oferty, dziedzictwo kulturowe oraz różnorodność doświadczeń dostępnych w całej aglomeracji lizbońskiej. „Inwestowanie w podnoszenie jakości oferty, w dziedzictwo i kulturę oraz w różnorodność doświadczeń dostępnych w całej aglomeracji lizbońskiej pozostaje kluczowe dla międzynarodowej konkurencyjności tego kierunku” – czytamy w komunikacie stowarzyszenia.

Władze Lizbony nie zamierzają spoczywać na laurach. Jak wynika z oficjalnych deklaracji, miasto stawia na przyciąganie turystów, którzy zdecydują się na dłuższy pobyt i poznanie różnych części regionu.

Jakie miasta uzyskały nominację?

Wśród kierunków nominowanych do nagrody Najlepszy Miejski Kierunek Turystyczny znalazły się:

Amsterdam, Holandia

Barcelona, Hiszpania

Berlin, Niemcy

Dubrownik, Chorwacja

Genewa, Szwajcaria

Londyn, Wielka Brytania

Lyon, Francja

Porto, Portugalia

Rzym, Włochy

Wenecja, Włochy

Wiedeń, Austria

World Travel Awards od lat uznawane są za jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży turystycznej. Co roku nagradzają one najlepsze destynacje, hotele, linie lotnicze oraz inne firmy i instytucje związane z turystyką.

To nie pierwszy raz, gdy stolica Portugalii zdobywa to prestiżowe wyróżnienie. Ten sam tytuł Lizbona zdobyła także w latach 2024, 2023, a także w 2018 roku. Z kolei nagroda za 2025 rok przypadła innemu portugalskiemu miastu – Porto.