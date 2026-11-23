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Nie mogę powiedzieć, że jestem profesjonalnym kucharzem, ale lubię gotować i wychodzi mi to naprawdę dobrze. Nie mam też wygórowanych wymagań wobec kuchennych akcesoriów, ale uważam, że gotowanie powinno przebiegać sprawnie i przynosić dużo satysfakcji, a naczynia nie mogą tego procesu utrudniać i sprawiać dodatkowych problemów. Postanowiłam przetestować solidny, szeroki garnek Valdinox z serii Expert i przekonać się, czy mimo swoich gabarytów rzeczywiście ułatwi mi przygotowywanie posiłków na co dzień.

Dlaczego wybrałam garnek z serii Expert? Wszystko zaczęło się od patelni

W mojej kuchni od dłuższego czasu króluje patelnia od Valdinox z kolekcji Expert. Polubiłam ją za dużą wygodę podczas smażenia. Kiedy przyszedł czas na kompletowanie reszty naczyń, bez wahania sięgnęłam po garnek z tej samej serii. Tym razem zdecydowałam się na coś większego, co będzie odpowiednie do przygotowania zupy i gulaszu dla paru osób lub dla singla na kilka dni.

smażenie kiełbasy z cukinią w garnku / materiały prasowe

Garnek na indukcję aluminiowy z pokrywką Valdinox Expert 6 l wydał mi się idealnym wyborem. Ma 28 cm średnicy i około 14 cm wysokości, a razem z uchwytami posiada mniej więcej 40 cm szerokości. Zajmuje sporo miejsca na płycie ceramicznej, w zlewie oraz w szafce, ale do zakupu zachęciła mnie jego sześciolitrowa pojemność.

Po rozpakowaniu naczynia od razu zwróciłam uwagę na jego wagę. Ten garnek zdecydowanie nie rozczaruje Cię cienką i podatną na wgniecenia blachą. Tak jak się spodziewałam, jego korpus z odlewanego aluminium jest masywny, gruby i sztywny. Pusty da się przenosić z miejsca na miejsce bez większego wysiłku, ale po napełnieniu warto chwycić go w obie dłonie. Przygotowując gorącą zupę, priorytetem jest dla mnie bezpieczeństwo, a chęć utrzymania naczynia w jednej ręce schodzi na dalszy plan.

Jeden garnek, kilka rodzajów kuchenek

Wybierając garnki na indukcję, warto zwrócić uwagę na ich zgodność z innymi źródłami ciepła. Model z linii Expert jest skuteczny na płytach indukcyjnych, ceramicznych i elektrycznych oraz na kuchenkach gazowych. Ja używam płyty ceramicznej, ale taki sam garnek mam też w domu taty, gdzie korzystam z niego na kuchence gazowej. Moja siostra używa natomiast tego modelu na indukcji, więc mamy doświadczenia z trzema rodzajami kuchenek. Korzystając z garnka na gazie, pilnuj, aby płomień nie wychodził poza obrys dna.

Naczynie od Valdinox da się również wstawić do piekarnika. Zgodnie z instrukcją bez pokrywki możesz w nim zapiekać do 230°C, a z pokrywką do 180°C. To przydatna opcja, gdy przygotowujesz danie, które po wstępnym obsmażeniu składników ma trafić do zapieczenia. Co prawda podczas testu z leczo nie korzystałam z piekarnika, ale miałam już okazję przygotowywać w nim inną potrawę i nie mam żadnych zastrzeżeń.

warzywa i mięso duszone w garnku na kuchence / materiały prasowe

Altom oferuje także inne naczynia kuchenne marki Valdinox, w tym patelnie czy rondle. Jeśli kompletujesz wyposażenie stopniowo tak jak ja, możesz sprawdzić pozostałe elementy kolekcji Expert i dobrać ich rozmiar odpowiednio do swoich aktualnych potrzeb. Przed zakupem zawsze warto sprawdzić aktualną ofertę sklepu. Altom organizuje okresowe promocje, czasem z obniżkami sięgającymi nawet 20%.

Solidne naczynie kuchenne okraszone minimalistyczną stylistyką

Wygląd garnka Valdinox Expert to klasyka sama w sobie. Matowa czerń, prosta bryła, żadnych ozdobnych detali. Jednak dla mnie znacznie ważniejsze jest to, czego na pierwszy rzut oka nie widać. Grube dno i ścianki równomiernie rozprowadzające ciepło i ograniczające ryzyko odkształcenia korpusu.

Istotne jest to, że uchwyty garnka stanowią część odlewu. Ich dodatkowym atutem są przyjemne w dotyku nakładki soft-touch. Pamiętaj, że podczas długiego gotowania rączki naczynia się nagrzewają. Przed podniesieniem garnka zawsze sięgaj po rękawice kuchenne. Zadbaj o podstawkę pod naczynie, by nie stawiać go bezpośrednio na blacie kuchennym lub stole. To drobne nawyki, którymi troszczysz się o swoje bezpieczeństwo.

Jak w praktyce zachowuje się garnek Valdinox o sześciolitrowej pojemności

By przetestować naczynie od Valdinox, zdecydowałam się zrobić aromatyczne leczo. Na nieprzywierającą powłokę wlałam odrobinę oliwy, a następnie wzięłam się za podsmażenie warzywnej bazy. Nie musiałam nerwowo mieszać ani odrywać niczego od powierzchni. Łyżka swobodnie sięgała do brzegów.

smażenie warzyw i mięsa na patelni / materiały prasowe

Zadaniem trzywarstwowej, szwajcarskiej powłoki ILAG Premium jest ograniczanie przywierania. Według producenta wyróżnia się ona również odpornością na ścieranie i zarysowania. W moim teście poradziła sobie doskonale. Warzywa łatwo przesuwały się po dnie i – co ważne – do smażenia wystarczyła niewielka ilość oliwy. Kiedy baza była gotowa, dodałam pozostałe składniki leczo. Dzięki wysokim ściankom mogłam dokładnie i energicznie wymieszać wszystko bez rozchlapywania potrawy na płytę ceramiczną.

Samo duszenie leczo przebiegło bez niespodzianek. Garnek stał stabilnie, a po zmniejszeniu mocy dało się z łatwością utrzymać delikatne bulgotanie. Naczynie równomiernie rozkłada ciepło, a podczas przygotowywania potrawy nie zauważyłam problemów z przywieraniem składników. Szerokie dno garnka zachęca do przygotowania sosu, gulaszu albo mięsa – nawet tego, które wymaga wcześniejszego mocniejszego obsmażenia.

Bardzo ucieszyła mnie dołączona do garnka pokrywka. Nie wyobrażam sobie bez niej gotowania, szczególnie jeśli chodzi o duszenie potraw. Jej silikonowa obwódka przylega do krawędzi naczynia, a niewielki odpowietrznik daje ujście dla nadmiaru pary. Zachwyciło mnie także specjalne miejsce na odłożenie łyżki przy uchwycie pokrywki – to niewielki, ale bardzo przydatny gadżet.

Zmywanie po gotowaniu czyli nie taki diabeł straszny jak go malują

Prawdziwy test garnka nie kończy się na gotowaniu. To, co dla mnie istotne, dzieje się po wyłączeniu kuchenki, podczas zmywania. Tym razem za sprawą Validox Expert nie czekało mnie szorowanie zaschniętych resztek. Pozwoliłam naczyniu ostygnąć, umyłam je miękką gąbką z płynem i wypłukałam. Dzięki powłoce non-stick pożegnałam się z druciakami i detergentami do czyszczenia przypaleń.

Staraj się też nie zalewać rozgrzanego garnka zimną wodą. Nagły skok temperatury nie służy powłoce i korpusowi. Po zakończeniu gotowania daj mu chwilę na ostygnięcie, a potem umyj dokładnie i dobrze osusz.

Wielkość ma znaczenie

Największa niedogodność, jaka mnie spotkała podczas testowania garnka z linii Expert, dotyczyła wielkości garnka podczas zmywania ręcznego – producent właśnie taki typ czyszczenia zaleca. Silne detergenty i wysoka temperatura w zmywarce mogą z czasem osłabić właściwości powłoki. Przyznam jednak, że od czasu testu zdarzyło mi się kilka razy umyć w zmywarce zarówno garnek jak i pokrywkę. Po tych kilku myciach naczynie nadal wygląda jak nowe, choć mam świadomość, że regularne korzystanie ze zmywarki może z czasem negatywnie wpłynąć na stan powłoki.

Mój zlew jest mały, a sześciolitrowy, szeroki garnek z uszami zajmuje w nim niemal całą przestrzeń. Musiałam się nieco natrudzić, żeby wygodnie opłukać jego wszystkie strony.

Jeśli podobnie jak ja masz kuchnię niewielkich rozmiarów, dokładnie zweryfikuj wszystkie parametry naczynia przed zakupem – nie tylko średnicę dna, ale także całkowitą szerokość garnka. To detal, ale jeśli go pominiesz, możesz sobie skutecznie uprzykrzyć życie.

Sześciolitrowy garnek – wyłącznie dla dużej rodziny czy też dla singla?

Czy sześciolitrowy garnek ma sens w jednoosobowej kuchni? Zdecydowanie tak i jestem tego najlepszym przykładem. Szczególnie jeśli, podobnie jak ja, gotujesz na dwa lub trzy dni albo zależy Ci na schowaniu kilku porcji obiadu do zamrażarki na czarną godzinę. W przypadku dużej rodziny pojemny garnek stanowi podstawę wyposażenia kuchni, jednak przy sporadycznym gotowaniu niewielkich dań lepiej rozważyć mniejszy wariant o średnicy np. 24 cm. Pamiętaj, by wielkość garnka zawsze dobierać do swoich zwyczajów i potrzeb.

duszone warzywa z kiełbasą w garnku / materiały prasowe

Wygoda na co dzień - ile kosztuje

Sześciolitrowy garnek Valdinox z serii Expert pozwala na komfortowe gotowanie dla kilku osób jednocześnie. Przygotowanie posiłków z jego pomocą to prawdziwa przyjemność. Jednak czy każdego stać na taką wygodę? W mojej opinii tak. Za swoje naczynie zapłaciłam 169 zł. Uważam, że to rozsądna cena, biorąc pod uwagę masywny korpus, pokrywkę w komplecie oraz wykorzystanie funkcjonalnej powłoki. Dodatkowym atutem jest 3-letnia gwarancja. Garnki występują też w zestawach – cena za jeden produkt jest wtedy nieco niższa. Jeśli chcesz wyposażyć swoją kuchnię w kilka naczyń jednocześnie, możesz zaoszczędzić.

Po kilku użyciach garnka od Valdinox najbardziej doceniam możliwość bezstresowego podsmażenia składników bez obawy o przywieranie i przypalenie się jedzenia. Powłoka wykorzystana w naczyniu do gotowania z serii Expert spisuje się pod tym względem na medal. Trzeba jedynie pamiętać, by nie używać metalowych narzędzi, które mogłyby ją porysować. Dla mnie nie stanowi to problemu, ponieważ korzystam z przyborów silikonowych lub drewnianych. Jeśli potrzebujesz modelu, który pomieści większą ilość porcji, pozwoli nie tylko na gotowanie, ale też na smażenie, duszenie i pieczenie, a klasyczny wygląd sprawdzi się w Twojej kuchni, to sześciolitrowy garnek Valdinox Expert może spełnić Twoje oczekiwania.