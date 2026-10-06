Księgarnie otwarte do nocy. 9 października wielkie święto miłośników książek

RMF24

Już w piątek, 9 października 2026 roku, miłośnicy książek w całej Polsce będą mieli powód do świętowania. Przed nami kolejna edycja Nocy Księgarni – wydarzenia, które od lat przyciąga tłumy do kameralnych księgarni i antykwariatów. Tym razem jednak czeka nas prawdziwa rewolucja. Po siedmiu edycjach organizowanych przez dystrybutora Azymut, pałeczkę przejmują sami księgarze. To właśnie oni, wspierani przez Polską Izbę Książki oraz Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, odpowiadają za tegoroczną odsłonę imprezy.

Noc Księgarni to nie tylko okazja do zakupu książek w promocyjnych cenach. To przede wszystkim święto literatury, podczas którego księgarnie w całym kraju tętnią życiem do późnych godzin nocnych.

W programie znajdziemy spotkania z autorami, warsztaty, debaty, a nawet koncerty.

W samym Poznaniu do akcji zgłosiło się już dwanaście księgarń i antykwariatów, które szykują bogaty repertuar wydarzeń.

Każda księgarnia z własnym pomysłem

Nowa formuła Nocy Księgarni daje niezależnym księgarniom pełną swobodę w tworzeniu programu. Organizatorzy zachęcają nie tylko księgarzy, ale także wydawców i autorów do zgłaszania własnych inicjatyw. Dzięki temu każda księgarnia może przygotować coś wyjątkowego – od kameralnych spotkań autorskich, przez kreatywne warsztaty, aż po gorące debaty o przyszłości rynku książki.

Gdzie szukać informacji?

Lista wydarzeń oraz uczestniczących księgarni będzie na bieżąco aktualizowana na oficjalnej stronie Nocy Księgarni.

Organizatorzy wciąż przyjmują zgłoszenia, więc z każdym dniem program staje się coraz bogatszy. To doskonała okazja, by odkryć nowe miejsca na literackiej mapie Polski i spotkać ludzi, dla których książki to prawdziwa pasja.