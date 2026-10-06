RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Księgarnie otwarte do nocy. 9 października wielkie święto miłośników książek

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 października (14:36)

Już w piątek, 9 października 2026 roku, miłośnicy książek w całej Polsce będą mieli powód do świętowania. Przed nami kolejna edycja Nocy Księgarni – wydarzenia, które od lat przyciąga tłumy do kameralnych księgarni i antykwariatów. Tym razem jednak czeka nas prawdziwa rewolucja. Po siedmiu edycjach organizowanych przez dystrybutora Azymut, pałeczkę przejmują sami księgarze. To właśnie oni, wspierani przez Polską Izbę Książki oraz Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, odpowiadają za tegoroczną odsłonę imprezy.

Księgarnie otwarte do nocy. 9 października wielkie święto miłośników książek
Przed nami kolejna edycja Nocy Księgarni /Shutterstock

Noc Księgarni to nie tylko okazja do zakupu książek w promocyjnych cenach. To przede wszystkim święto literatury, podczas którego księgarnie w całym kraju tętnią życiem do późnych godzin nocnych.

W programie znajdziemy spotkania z autorami, warsztaty, debaty, a nawet koncerty. 

W samym Poznaniu do akcji zgłosiło się już dwanaście księgarń i antykwariatów, które szykują bogaty repertuar wydarzeń.

Każda księgarnia z własnym pomysłem

Nowa formuła Nocy Księgarni daje niezależnym księgarniom pełną swobodę w tworzeniu programu. Organizatorzy zachęcają nie tylko księgarzy, ale także wydawców i autorów do zgłaszania własnych inicjatyw. Dzięki temu każda księgarnia może przygotować coś wyjątkowego – od kameralnych spotkań autorskich, przez kreatywne warsztaty, aż po gorące debaty o przyszłości rynku książki.

Gdzie szukać informacji?

Lista wydarzeń oraz uczestniczących księgarni będzie na bieżąco aktualizowana na oficjalnej stronie Nocy Księgarni

Organizatorzy wciąż przyjmują zgłoszenia, więc z każdym dniem program staje się coraz bogatszy. To doskonała okazja, by odkryć nowe miejsca na literackiej mapie Polski i spotkać ludzi, dla których książki to prawdziwa pasja.


Źródło: RMF24
Tagi: literatura książki księgarnie
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: