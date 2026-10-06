Księgarnie otwarte do nocy. 9 października wielkie święto miłośników książek

Noc Księgarni to nie tylko okazja do zakupu książek w promocyjnych cenach. To przede wszystkim święto literatury, podczas którego księgarnie w całym kraju tętnią życiem do późnych godzin nocnych.
W programie znajdziemy spotkania z autorami, warsztaty, debaty, a nawet koncerty.
W samym Poznaniu do akcji zgłosiło się już dwanaście księgarń i antykwariatów, które szykują bogaty repertuar wydarzeń.
Każda księgarnia z własnym pomysłem
Nowa formuła Nocy Księgarni daje niezależnym księgarniom pełną swobodę w tworzeniu programu. Organizatorzy zachęcają nie tylko księgarzy, ale także wydawców i autorów do zgłaszania własnych inicjatyw. Dzięki temu każda księgarnia może przygotować coś wyjątkowego – od kameralnych spotkań autorskich, przez kreatywne warsztaty, aż po gorące debaty o przyszłości rynku książki.
Gdzie szukać informacji?
Lista wydarzeń oraz uczestniczących księgarni będzie na bieżąco aktualizowana na oficjalnej stronie Nocy Księgarni.
Organizatorzy wciąż przyjmują zgłoszenia, więc z każdym dniem program staje się coraz bogatszy. To doskonała okazja, by odkryć nowe miejsca na literackiej mapie Polski i spotkać ludzi, dla których książki to prawdziwa pasja.