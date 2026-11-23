RMF24

Coroczny plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku przyciąga uwagę nie tylko młodych ludzi, ale i wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami językowymi. Tegoroczna edycja konkursu jest jednocześnie 10. rocznicą ustanowienia plebiscytu. Z tej okazji przypominamy wszystkie nagrodzone słowa od początku trwania konkursu.

Młodzieżowe Słowo Roku to inicjatywa, która od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych Polaków. Plebiscyt organizowany jest przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z projektem „Słowa klucze” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej popularnych i kreatywnych słów, określeń lub wyrażeń, które w danym roku zdobyły uznanie młodego pokolenia.

Wbrew pozorom, o zwycięstwie nie decyduje wyłącznie liczba głosów. Kluczową rolę odgrywa jury, które ocenia propozycje pod kątem oryginalności, pomysłowości, kreatywności oraz poprawności językowej.

Regulamin plebiscytu jasno określa również, które słowa nie mają szans na zwycięstwo. Z konkursu eliminowane są propozycje uznane za wulgarne, obraźliwe, niezgodne z prawem, nawołujące do nietolerancji lub przemocy, a także te, które należą do mowy nienawiści czy naruszają dobre obyczaje. Jury odrzuca również wyrazy, które już wcześniej zostały wyróżnione w poprzednich edycjach.

Jakie były dotychczasowe Młodzieżowe Słowa Roku?

Poniżej prezentujemy wszystkie nagrodzone słowa oraz ich znaczenia od początku trwania konkursu, czyli od 2016 roku:

sztos – coś fajnego, niesamowitego, fantastycznego – zwycięzca w 2016 roku;

– coś fajnego, niesamowitego, fantastycznego – zwycięzca w 2016 roku; XD - wyraża zdziwienie, podziw, rozbawienie jakąś sytuacją – zwycięzca w 2017 roku;

- wyraża zdziwienie, podziw, rozbawienie jakąś sytuacją – zwycięzca w 2017 roku; dzban - osoba niezbyt inteligentna, niewygadana, a do tego bardzo niemiła; cham, a przy tym głupek – zwycięzca w 2018 roku;

- osoba niezbyt inteligentna, niewygadana, a do tego bardzo niemiła; cham, a przy tym głupek – zwycięzca w 2018 roku; alternatywka - dziewczyna nie utożsamiająca się z popularnymi trendami odnośnie ubioru, makijażu, gustu muzycznego, zazwyczaj ma kolczyk w nosie, kolorowe włosy, ciemne ubrania - zwycięzca w 2019 roku;

- dziewczyna nie utożsamiająca się z popularnymi trendami odnośnie ubioru, makijażu, gustu muzycznego, zazwyczaj ma kolczyk w nosie, kolorowe włosy, ciemne ubrania - zwycięzca w 2019 roku; brak zwycięzcy w 2020 roku – w 2020 plebiscyt nie został rozstrzygnięty, ponieważ jury uznało najczęściej zgłaszane słowa za „wulgarne, wyśmiewające konkretne osoby, poglądy, postawy lub płeć” . Jednakże, w komunikacie kapituły konkursu zdecydowano się ujawnić zwycięskie słowa pod względem liczby głosów: „Na pierwszym miejscu znalazło się nazwisko polityka na S oraz słowa od tego nazwiska utworzone (sasinić). Na drugim miejscu jest nazwa stygmatyzująca popularne imię żeńskie (Julka), którego zwycięstwo wykluczyliśmy tydzień temu, na trzecim miejscu jest czasownik pochodzący od nazwy instytucji organizującej plebiscyt (spewuenić), wyrażający sprzeciw uczestników wobec naszej decyzji”;

– w 2020 plebiscyt nie został rozstrzygnięty, ponieważ jury uznało najczęściej zgłaszane słowa za „wulgarne, wyśmiewające konkretne osoby, poglądy, postawy lub płeć” Jednakże, w komunikacie kapituły konkursu zdecydowano się ujawnić zwycięskie słowa pod względem liczby głosów: „Na pierwszym miejscu znalazło się nazwisko polityka na S oraz słowa od tego nazwiska utworzone (sasinić). Na drugim miejscu jest nazwa stygmatyzująca popularne imię żeńskie (Julka), którego zwycięstwo wykluczyliśmy tydzień temu, na trzecim miejscu jest czasownik pochodzący od nazwy instytucji organizującej plebiscyt (spewuenić), wyrażający sprzeciw uczestników wobec naszej decyzji”; śpiulkolot - dosłownie „samolot do spania”, „boarding do snu”, czyli udanie się na odpoczynek. Używane często w odniesieniu do zwierząt, gdy ucinają sobie drzemkę – zwycięzca w 2021 roku;

- dosłownie „samolot do spania”, „boarding do snu”, czyli udanie się na odpoczynek. Używane często w odniesieniu do zwierząt, gdy ucinają sobie drzemkę – zwycięzca w 2021 roku; essa - coś łatwego, co przychodzi łatwo dlatego, że jesteśmy wyluzowani (stąd mieć essę ), luz. Często występuje jako okrzyk radości lub triumfu, wykorzystywany jako ekspresja pozytywnych uczuć, a nawet pozdrowienie – zwycięzca w 2022 roku;

- coś łatwego, co przychodzi łatwo dlatego, że jesteśmy wyluzowani (stąd ), luz. Często występuje jako okrzyk radości lub triumfu, wykorzystywany jako ekspresja pozytywnych uczuć, a nawet pozdrowienie – zwycięzca w 2022 roku; rel - z ang. relatable ; „możliwy do powiązania z tematem”; potwierdzenie tego, co mówił przedmówca; inaczej „czuję to samo” lub „zgadzam się z tobą” – zwycięzca w 2023 roku;

- z ang. ; „możliwy do powiązania z tematem”; potwierdzenie tego, co mówił przedmówca; inaczej „czuję to samo” lub „zgadzam się z tobą” – zwycięzca w 2023 roku; sigma - określenie osoby odnoszącej sukcesy, pewnej siebie, wybitnej, którą można podziwiać. Sigma jest „samotnym wilkiem”, przekonanym o swej nieprzeciętności, ale się z tym nie afiszuje. Ustala zasady, których bezwzględnie przestrzega – zwycięzca w 2024 roku;

- określenie osoby odnoszącej sukcesy, pewnej siebie, wybitnej, którą można podziwiać. Sigma jest „samotnym wilkiem”, przekonanym o swej nieprzeciętności, ale się z tym nie afiszuje. Ustala zasady, których bezwzględnie przestrzega – zwycięzca w 2024 roku; szponcić/szpont - słowo używane albo z żartobliwą dezaprobatą: robić coś nie do końca właściwego i legalnego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć, albo z podziwem: robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować – zwycięzca w 2025 roku.

Finałowa „dwunastka” w 2026 roku

W edycji 2026 głosowanie trwa do 30 listopada, a wyniki poznamy 8 grudnia 2026 roku. Prezentujemy wszystkie finałowe słowa oraz ich znaczenie.