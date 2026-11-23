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Niezwykły egzemplarz Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider z 1967 roku, należący niegdyś do Steve’a McQueena, został sprzedany podczas pierwszej nowojorskiej aukcji Rétromobile organizowanej przez Gooding Christie’s. Cena? Imponujące 17,2 miliona euro. To pierwsza publiczna sprzedaż tego auta, które od dekad fascynuje zarówno miłośników motoryzacji, jak i fanów legendarnego aktora.

Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider to jeden z najbardziej pożądanych i rzadkich modeli włoskiej marki. Wyprodukowany w zaledwie dziesięciu egzemplarzach na specjalne zamówienie amerykańskiego importera Ferrari, Luigiego Chinetti, model ten od początku miał być czymś więcej niż tylko kolejnym sportowym samochodem. Pierwotnie planowano wyprodukowanie 25 takich samochodów, ostatecznie powstało ich tylko dziesięć.

Chassis 10453, bo taki numer nosi sprzedany egzemplarz, opuścił fabrykę we wrześniu 1967 roku w kolorze Blu Sera – to jeden z zaledwie dwóch NART Spiderów wykończonych w tym odcieniu. Sam Steve McQueen, znany z zamiłowania do motoryzacji, nie był jednak zachwycony fabrycznym lakierem. Słynny aktor kazał przemalować samochód na ciemniejszy, metaliczny niebieski, zlecił ponowne obszycie foteli przez Tony’ego Nancy’ego oraz usunięcie zderzaków. Dodał także zewnętrzny wlew paliwa i lusterko rajdowe. Wszystkie te zmiany przetrwały do dziś – żaden z kolejnych właścicieli nie przywrócił auta do oryginalnej specyfikacji.

Wypadek, który zmienił historię auta

Niedługo po odebraniu samochodu, McQueen miał pecha – jego NART Spider został uderzony od tyłu na słynnej Pacific Coast Highway w Kalifornii. Naprawą zajął się Junior Conway, związany z legendarnym warsztatem Barris. To właśnie on nadał autu charakterystyczny „flip-tail” (potoczne określenie wyprofilowanej w górę krawędzi tylnej klapy bagażnika – przyp. red.) oraz poszerzone błotniki, które do dziś wyróżniają ten egzemplarz na tle innych Ferrari. Praca Conwaya okazała się na tyle ceniona, że dekady później został on poproszony o renowację innego NART Spidera, właśnie ze względu na doświadczenie zdobyte przy aucie McQueena.

Ferrari z duszą aktora

W przeciwieństwie do innych słynnych Ferrari, takich jak F40 należące do Lewisa Hamiltona, które po latach wróciły do fabryki na pełną renowację, NART Spider Steve’a McQueena zachował wszystkie ślady swojej historii. Oryginalny silnik, skrzynia biegów i nadwozie Scaglietti – wszystko to pozostało nienaruszone. To właśnie ta autentyczność, połączona z osobistymi modyfikacjami aktora, sprawiła, że samochód osiągnął tak wysoką cenę na aukcji.

Warto podkreślić, że choć wiele osób myli ten egzemplarz z autem, które pojawiło się w filmie „Afera Thomasa Crowna”, to do produkcji filmu użyto innego NART Spidera – chassis 09437. Samochód McQueena został zamówiony dopiero po zakończeniu zdjęć, co ma istotne znaczenie dla jego wyceny – jego wartość opiera się wyłącznie na fakcie posiadania przez aktora i unikalnych zmianach, jakie w nim wprowadził.

Choć 17,2 miliona euro to suma imponująca, rekord wśród NART Spiderów wciąż należy do egzemplarza chassis 10709, który w 2013 roku podczas aukcji w Monterey osiągnął cenę 25 milionów euro. Samochód McQueena sprzedał się więc o 31 procent taniej, jednak wciąż znacznie przewyższył inne auta związane z gwiazdami kina.

Dla porównania, słynny zielony Ford Mustang GT z filmu „Bullitt” został sprzedany w 2020 roku za 3,4 miliona euro, choć McQueen nigdy nie był jego właścicielem – mimo prób odkupu od trzeciego właściciela, Roberta Kiernan’a.

Najdroższe samochody sprzedane na aukcjach

Wysoka wartość pojazdów wynika z ich unikalnej historii, rzadkości oraz prestiżu marek. Wśród najdroższych transakcji znajdują się zarówno kultowe samochody wyścigowe, jak i luksusowe modele o szczególnym znaczeniu dla historii motoryzacji. Takie auta przyciągają kolekcjonerów z całego świata, którzy są gotowi zapłacić miliony za wyjątkowe egzemplarze.