Ziemniaki w bulionie — prosty sposób na głębszy smak
Gotowanie ziemniaków w zwykłej wodzie to sprawdzona klasyka, ale niejedyna możliwość. Jeśli zamiast niej wykorzystasz bulion warzywny lub mięsny, ziemniaki przejmą aromaty ziół, przypraw i warzyw znajdujących się w wywarze. Dzięki temu będą bardziej wyraziste i mogą stać się czymś więcej niż tylko dodatkiem do mięsa czy sosu.
Najlepiej obrać ziemniaki i pokroić je przed gotowaniem. Większa powierzchnia sprawi, że łatwiej wchłoną smak bulionu. Warto jednak pamiętać, że jego intensywność powinna pasować do całego dania. Do ryb i warzyw lepiej sprawdzi się delikatny bulion warzywny, a do dań mięsnych — bardziej wyrazisty wywar.
Gotowanie w mleku. Pomysł na kremowe puree
Jeśli zależy ci na wyjątkowo delikatnej konsystencji, możesz ugotować ziemniaki w mleku. To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdzi się wtedy, gdy planujesz przygotować puree. Mleko nadaje ziemniakom miękkość i aksamitność, dzięki czemu gotowe danie jest bardziej kremowe.
Podczas gotowania trzeba jednak zachować ostrożność. Mleko łatwo przywiera do dna garnka, dlatego należy podgrzewać je na niewielkim ogniu i regularnie kontrolować. Można również połączyć mleko z wodą albo ugotować ziemniaki osobno, a następnie dodać podgrzane mleko podczas przygotowywania puree.
Sok z cytryny lub ocet pomogą zachować kształt
Do wody, w której gotują się ziemniaki, można dodać odrobinę soku z cytryny albo octu. Kwaśny dodatek pomaga ograniczyć ciemnienie ziemniaków i sprawia, że lepiej zachowują kształt podczas gotowania. To szczególnie przydatne, gdy przygotowujesz sałatkę ziemniaczaną lub inne danie, w którym kawałki powinny pozostać zwarte.
Nie należy jednak przesadzać z ilością. Zbyt dużo soku z cytryny lub octu może nadać ziemniakom wyraźnie kwaśny posmak. Poza tym kwaśne środowisko sprawia, że warzywa potrzebują więcej czasu, by się ugotować.
Zioła i przyprawy dodadzą charakteru
Ziemniaki dobrze łączą się z wieloma dodatkami. Do garnka można wrzucić liść laurowy, ząbek czosnku, gałązkę rozmarynu albo odrobinę tymianku. Ciekawą propozycją będzie również świeżo mielony pieprz czy kmin rzymski — szczególnie jeśli ziemniaki mają być podane z daniem o bardziej zdecydowanym smaku.
Warto dopasować przyprawy do pozostałych składników obiadu. Rozmaryn dobrze pasuje do pieczonych mięs, koperek do młodych ziemniaków, a czosnek do puree lub dań z warzywami.