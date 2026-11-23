Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 31,83 proc. głosów – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster. To wyraźna przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością, które uzyskało poparcie 23,74 proc. respondentów. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 13,55 proc.
Poza podium znalazły się: Nowa Lewica (8,53 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (6,16 proc.).
PSL przekracza próg wyborczy
Wyniki sondażu przynoszą dobre wieści dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy po raz pierwszy od miesięcy przekroczyli 5-procentowu próg wyborczy, uzyskując 5,04 proc. poparcia. To znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem Pollstera, w którym PSL mogło liczyć jedynie na 3,34 proc. głosów.
Nie wszystkim ugrupowaniom udało się przekonać do siebie tak wielu wyborców. Pod progiem wyborczym znalazły się: Rozwój Plus (4,40 proc.), Partia Razem (4,26 proc.) oraz Polska 2050 (1,98 proc.).
Badanie zostało przeprowadzone 18 i 19 listopada 2026 roku na próbie 1018 dorosłych Polaków.