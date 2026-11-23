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Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, Prawo i Sprawiedliwość na drugim miejscu, a PSL po długiej przerwie przekracza próg wyborczy – to najważniejsze wnioski z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 31,83 proc. głosów – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster. To wyraźna przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością, które uzyskało poparcie 23,74 proc. respondentów. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 13,55 proc.

Poza podium znalazły się: Nowa Lewica (8,53 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (6,16 proc.).

Zjednoczona Prawica kontra obóz rządzący. Są wyniki najnowszego sondażu Gdyby dziś doszło do wyborów parlamentarnych, a ugrupowania prawicowe wystartowały w nich jako Zjednoczona Prawica, uzyskałyby 46,6 proc. głosów. Oddanie głosu na blok Koalicji 15 X zadeklarowano 41,3 proc. ankietowanych - wynika z sondażu United…

PSL przekracza próg wyborczy

Wyniki sondażu przynoszą dobre wieści dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy po raz pierwszy od miesięcy przekroczyli 5-procentowu próg wyborczy, uzyskując 5,04 proc. poparcia. To znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem Pollstera, w którym PSL mogło liczyć jedynie na 3,34 proc. głosów.

Nie wszystkim ugrupowaniom udało się przekonać do siebie tak wielu wyborców. Pod progiem wyborczym znalazły się: Rozwój Plus (4,40 proc.), Partia Razem (4,26 proc.) oraz Polska 2050 (1,98 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone 18 i 19 listopada 2026 roku na próbie 1018 dorosłych Polaków.