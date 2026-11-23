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Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zajęła 50. miejsce w rankingu europejskich uczelni technicznych EngiRank 2026, uzyskując najlepszy wynik w Polsce. Na czele zestawienia znalazły się uczelnie z Danii i Holandii. Łącznie oceniono 310 szkół wyższych z 37 krajów.

Oto czołówka zestawienia

Wyniki czwartej edycji Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich EngiRank, przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, ogłoszono 23 listopada.

Pierwsze miejsce zajęły w tym roku ex aequo Technical University of Denmark z Danii i Delft University of Technology z Holandii. Na trzeciej pozycji uplasował się belgijski KU Leuven. Na czwartym miejscu ex aequo znalazły się KTH Royal Institute of Technology ze Szwecji, Imperial College London z Wlk. Brytanii oraz Technical University of Munich z Niemiec.

AGH przoduje wśród polskich uczelni

W rankingu uwzględniono 23 polskie uczelnie, z których pięć znalazło się w pierwszej setce. Najwyżej uplasowała się Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, zajmując 50. pozycję na liście. Politechnika Gdańska i Politechnika Śląska znalazły się ex aequo na 63. miejscu, Politechnika Warszawska – na 67., a Politechnika Wrocławska – na 75.

W drugiej setce uplasowały się Politechnika Poznańska (112. miejsce), Politechnika Łódzka (129.), Politechnika Opolska (144.), Politechnika Krakowska (151.), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (172.) i Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (193.).

Jak uczelnie z Polski wypadły w poszczególnych dziedzinach?

Oprócz rankingu ogólnego EngiRank obejmuje siedem zestawień dziedzinowych: inżynierię chemiczną, lądową, środowiskową, mechaniczną, materiałową i medyczną oraz wspólną kategorię elektrotechniki, elektroniki i technologii informacyjnych.

Polskie szkoły wyższe odnotowały dobre wyniki w rankingach poszczególnych dziedzin inżynierii. Najwyższą pozycję uzyskała AGH, która zajęła 14. miejsce w Europie w inżynierii medycznej. Uczelnia ta znalazła się także na 28. miejscu w inżynierii materiałowej i 36. w dziedzinie obejmującej elektrotechnikę, elektronikę i technologie informacyjne.

W inżynierii chemicznej wysoką lokatę uzyskała Politechnika Wrocławska, która zajęła 33. miejsce. Z kolei Politechnika Warszawska uplasowała się na 53. pozycji w elektrotechnice, elektronice i technologiach informacyjnych oraz na 57. w inżynierii materiałowej.

Politechnika Gdańska zajęła m.in. 66. miejsce w inżynierii medycznej i 71. w mechanicznej, a Politechnika Śląska - 70. w inżynierii środowiskowej i 71. w medycznej. W pierwszej setce zestawień dziedzinowych znalazły się również Politechnika Poznańska i Politechnika Krakowska, obie w inżynierii lądowej.

Jak powstało zestawienie?

W odróżnieniu od wielu globalnych rankingów akademickich EngiRank koncentruje się wyłącznie na uczelniach europejskich. Ocenia ich dorobek naukowy, mierzony m.in. publikacjami i cytowaniami, ale także współpracę z przemysłem, wspólne badania z przedsiębiorstwami, patenty oraz udział w unijnych programach badawczych i edukacyjnych. Liczą się także działania szkół wyższych na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz międzynarodowe akredytacje kierunków inżynierskich.

Zestawienie powstaje wyłącznie na podstawie danych zewnętrznych, co oznacza, że nie korzysta z informacji przekazywanych przez same uczelnie. Dane pochodzą m.in. z bazy publikacji naukowych Scopus, Europejskiego Urzędu Patentowego oraz programu Horyzont Europa.