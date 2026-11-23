Dziennik „Iltalehti” pisze w poniedziałkowym wydaniu, że straż graniczna rozważała scenariusz zajęcia rosyjskiego statku, który znalazł się w strefie odpowiedzialności Finlandii i jest objęty sankcjami międzynarodowymi. Jednak ze względu na ryzyko dyplomatyczne oraz zagrożenie dla żeglugi i możliwe szkody środowiskowe zdecydowano, aby jak najszybciej po akcji ratunkowej pozbyć się uszkodzonej jednostki i przekazać ją Rosjanom.
Wiadomo, że wcześniej statek transportował ładunki wojskowe, uzbrojenie i materiały wybuchowe. Ukraińcy, którzy – według fińskich i estońskich sił zbrojnych stoją za atakiem na tę jednostkę – prawdopodobnie również podzielili się z Finlandią informacjami wywiadowczymi na temat zawartości kontenerów.
Rosjanie mogliby zagrozić użyciem siły
Gdyby Finlandia nie oddała statku, Rosjanie mogliby zagrozić użyciem siły i oświadczyć, że jest to „operacja humanitarna”, w ramach której w stronę Finlandii wysłane by zostały rosyjskie okręty wojenne.
„Takie hasła, jak integralność terytorialna i odstraszanie NATO, nie byłyby w stanie powstrzymać rosyjskiej operacji” – podsumował wydawany w Helsinkach dziennik. Zaraz po tym, jak na pokładzie statku doszło do eksplozji, w miejsce, gdzie dryfował, wysłany został rosyjski śmigłowiec. Naruszył on fińską przestrzeń powietrzną u wybrzeży Loviisa (kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Helsinek).
Odholowanie rosyjskiego statku przez Rosjan to najlepsze rozwiązanie dla Finlandii – wyjaśnił w rozmowie z radiem Yle szef wydziału bezpieczeństwa morskiego w straży granicznej Mikko Hirvi. Według niego przetransportowanie przez fiński archipelag niestabilnego i częściowo przechylonego w wyniku uszkodzeń statku byłoby ryzykowną operacją.
Skomplikowana akcja gaszenia pożaru
Gaszenie pożaru na pokładzie Sparty II trwało ponad dobę. Fińskie służby były też przygotowane na możliwy wyciek ropy, jak i nawet zatonięcie jednostki. Szesnastoosobowa rosyjska załoga została ewakuowana w sobotę na pokład innego rosyjskiego statku.
Minister obrony Antti Hakkanen przyznał w wywiadzie dla „Helsingin Sanomat”, że chociaż stosunki dyplomatyczne z Moskwą są chłodne, to współpraca między władzami w sytuacjach kryzysowych wciąż funkcjonuje.
W akcji ratunkowej brały udział także w ramach współpracy międzynarodowej jednostki estońskie oraz rosyjskie. W niedzielę przed północą statek, holowany przez Rosjan, opuścił fińską strefę.