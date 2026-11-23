RMF24

„Sparta II, była niczym tykająca bomba zegarowa, politycznie i militarnie” – tak fiński dziennik „Iltalehti” pisze o decyzji władz Finlandii. Helsinki zgodziły się, by Rosjanie odholowali statek, który w sobotę został trafiony przez drony i wpłynął na fiński obszar. Jednostka płynęła z Petersburga do obwodu królewieckiego.

Dziennik „Iltalehti” pisze w poniedziałkowym wydaniu, że straż graniczna rozważała scenariusz zajęcia rosyjskiego statku, który znalazł się w strefie odpowiedzialności Finlandii i jest objęty sankcjami międzynarodowymi. Jednak ze względu na ryzyko dyplomatyczne oraz zagrożenie dla żeglugi i możliwe szkody środowiskowe zdecydowano, aby jak najszybciej po akcji ratunkowej pozbyć się uszkodzonej jednostki i przekazać ją Rosjanom.

Wiadomo, że wcześniej statek transportował ładunki wojskowe, uzbrojenie i materiały wybuchowe. Ukraińcy, którzy – według fińskich i estońskich sił zbrojnych stoją za atakiem na tę jednostkę – prawdopodobnie również podzielili się z Finlandią informacjami wywiadowczymi na temat zawartości kontenerów.

Rosjanie zabierają swój statek z fińskich wód. Co jest na jego pokładzie? Rosyjski statek ratowniczy zaczął w niedzielę holować poza wody fińskie rosyjski statek handlowy Sparta II, który został w sobotę najprawdopodobniej trafiony ukraińskim dronem w Zatoce Fińskiej – poinformowała fińska straż graniczna. Nie wiadomo, co…

Rosjanie mogliby zagrozić użyciem siły

Gdyby Finlandia nie oddała statku, Rosjanie mogliby zagrozić użyciem siły i oświadczyć, że jest to „operacja humanitarna”, w ramach której w stronę Finlandii wysłane by zostały rosyjskie okręty wojenne.

„Takie hasła, jak integralność terytorialna i odstraszanie NATO, nie byłyby w stanie powstrzymać rosyjskiej operacji” – podsumował wydawany w Helsinkach dziennik. Zaraz po tym, jak na pokładzie statku doszło do eksplozji, w miejsce, gdzie dryfował, wysłany został rosyjski śmigłowiec. Naruszył on fińską przestrzeń powietrzną u wybrzeży Loviisa (kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Helsinek).

Odholowanie rosyjskiego statku przez Rosjan to najlepsze rozwiązanie dla Finlandii – wyjaśnił w rozmowie z radiem Yle szef wydziału bezpieczeństwa morskiego w straży granicznej Mikko Hirvi. Według niego przetransportowanie przez fiński archipelag niestabilnego i częściowo przechylonego w wyniku uszkodzeń statku byłoby ryzykowną operacją.

Skomplikowana akcja gaszenia pożaru

Gaszenie pożaru na pokładzie Sparty II trwało ponad dobę. Fińskie służby były też przygotowane na możliwy wyciek ropy, jak i nawet zatonięcie jednostki. Szesnastoosobowa rosyjska załoga została ewakuowana w sobotę na pokład innego rosyjskiego statku.

Minister obrony Antti Hakkanen przyznał w wywiadzie dla „Helsingin Sanomat”, że chociaż stosunki dyplomatyczne z Moskwą są chłodne, to współpraca między władzami w sytuacjach kryzysowych wciąż funkcjonuje.

W akcji ratunkowej brały udział także w ramach współpracy międzynarodowej jednostki estońskie oraz rosyjskie. W niedzielę przed północą statek, holowany przez Rosjan, opuścił fińską strefę.