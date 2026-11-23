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Piotr Tarnowski wygrał drugą turę przedterminowych wyborów na wójta gminy Niedźwiada w województwie lubelskim. Głosowanie odbyło się w niedzielę. Jego poprzednik pożegnał się z urzędem, gdy został skazany za jazdę po alkoholu.

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, Tarnowski otrzymał 1468 głosów, co przełożyło się na poparcie na poziomie 59,53 proc. Jego rywalka, sekretarz gminy Małgorzata Jaksim, zdobyła 998 głosów, czyli 40,47 proc.

Oboje byli bezpartyjni i wystartowali z własnych komitetów wyborczych.

Frekwencja poniżej 50 proc.

Do udziału w głosowaniu uprawnionych było 5016 mieszkańców gminy. Ważne głosy oddało 2466 osób, a frekwencja wyniosła 49,44 proc.

Pierwsza tura wyborów odbyła się 8 listopada. Piotr Tarnowski uzyskał wtedy 42,94 proc. głosów, a Małgorzata Jaksim – 34,95 proc.

W pierwszej turze o stanowisko wójta ubiegali się również Monika Pękala, związana z lokalną organizacją pozarządową, która zdobyła 14,11 proc. głosów, oraz sołtys Górki Lubartowskiej Krzysztof Walenciuk – 8 proc. Frekwencja wyniosła wówczas 50,12 proc.

Wybory po utracie mandatu przez poprzedniego wójta

Przedterminowe wybory zarządzono po tym, gdy dotychczasowy wójt Marek K. stracił mandat w następstwie prawomocnego wyroku dotyczącego prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

W grudniu ubiegłego roku policjanci zatrzymali go do kontroli w Tyśmienicy w powiecie parczewskim. Interwencja była związana z prędkością i stylem jazdy. Badanie wykazało u kierowcy ponad 1 promil alkoholu.

Prokuratura Rejonowa w Parczewie oskarżyła wójta o jazdę pod wpływem alkoholu. W marcu Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim umorzył warunkowo sprawę. Ocenił, że stopień szkodliwości społecznej czynu nie jest znaczny i wziął pod uwagę wyjaśnienia oskarżonego, który wyjechał na krótki dystans, kilku kilometrów, aby dostarczyć butle z tlenem dla ryb do stawu.

Ponadto sąd uwzględnił, że oskarżony cieszy się poparciem szerokiego grona lokalnej społeczności. Do sądu wpłynęły liczne pisma mieszkańców gminy, m.in. od radnych, sołtysów, koła gospodyń, seniorów, którzy wyrażali pozytywne opinie o wójcie i wstawiali się za nim.

Sąd orzekł wobec wójta zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na rok i zobowiązał go do zapłaty 20 tys. zł na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej oraz pokrycia kosztów postępowania.

Prawomocne orzeczenie po apelacji prokuratury

Prokuratura zaskarżyła to orzeczenie. Prawomocny wyrok w tej sprawie, po rozpoznaniu apelacji, wydał w lipcu Sąd Okręgowy w Lublinie. Uznał Marka K. za winnego prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, wymierzył karę 12 tys. zł grzywny, 8 tys. zł na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej i zobowiązał oskarżonego do pokrycia kosztów postępowania.

Sąd zakazał ponadto wójtowi prowadzenia pojazdów mechanicznych na trzy lata. Uczynił jednak wyjątek dla pojazdów gospodarczych, do których obsługi wymagane jest prawo jazdy kat. T.

Marek K. pełnił funkcja wójta drugą kadencję. W ostatnich wyborach zdobył 66,92 proc. głosów, startując z własnego komitetu. W wyborach w 2018 r. kandydował z komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.