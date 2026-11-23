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Alice Huang - bohaterka najsłynniejszego w ostatnich tygodniach romansu na świecie - przez ponad rok kontaktowała się z oficerem Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego (MBP) Chin. Takie są najnowsze ustalenia amerykańskiego wywiadu. W tym czasie obywatelka Chin była potajemnie związana z szefem Nvidii Jensenem Huangiem.

Z informacji służb USA, na które powołuje się w niedzielnym wydaniu „New York Times”, wynika, że od wiosny 2025 roku do tegorocznej jesieni, Alice Huang utrzymywała stały kontakt z oficerem MBP – głównej agencji wywiadowczej ChRL. Z tą samą służbą współpracował także jej partner biznesowy Kang Wei, często przedstawiany jako jej mąż.

Zdaniem nowojorskiego dziennika, ustalenia te rzucają nowe światło na obawy władz USA, że Jensen Huang stał się celem operacji wywiadowczej. Kontakty te zbiegały się z okresem, gdy firma Huang, Megaspeed, pozyskiwała zaawansowane układy scalone Nvidii. Część z nich trafiła do centrów danych w Azji Południowo-Wschodniej obsługujących chińskie koncerny, takie jak Alibaba, a pozostałe mogły zostać przemycone do Chin.

Nvidia podjęła ostateczną decyzję. Jasne stanowisko giganta AI po aferze z udziałem byłego prezesa Prezes rady dyrektorów Nvidii Harvey Jones oznajmił we wtorek, że firma nie planuje powrotu Jensena Huanga do kierowania spółką. On sam, zaledwie kilka dni po rezygnacji, dał do zrozumienia, że chętnie wróciłby do firmy. Nvidia ogłosiła we wtorek…

Szef Nvidii początkowo zaprzeczał, że ma romans

Były szef Nvidii początkowo przedstawiał tę znajomość jako rutynowe relacje biznesowe. Przyznał się do romansu dopiero po tym, jak w minionym miesiącu „NYT” ujawnił, że „według władz USA pani Huang była powiązana z chińskim wywiadem, a szef firmy Nvidia został zarejestrowany przez systemy inwigilacji elektronicznej wymierzone w tę kobietę”. Ostatecznie Huang odszedł z firmy.

Otoczenie Huanga, a także sam prezydent Donald Trump, początkowo bagatelizowało sprawę, podważając doniesienia o szpiegowskiej działalności kobiety. Władze USA badają obecnie sieć powiązanych podmiotów w Azji Południowo-Wschodniej pod kątem obchodzenia kontroli eksportu technologii AI do Chin.

Nvidia w ostatnich latach stała się fundamentem globalnej branży sztucznej inteligencji. Według raportu Stanford AI Index 2026, aż 60 proc. światowej mocy obliczeniowej AI opiera się na chipach Nvidii. W centrach danych udział firmy sięga nawet 85 procent.