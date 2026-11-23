Z informacji, które uzyskał dziennikarz RMF FM, wynika, że na początku grudnia ma dojść do spotkania delegacji prokuratur z Polski, Litwy, Bułgarii oraz Niemiec, by wdrożyć procedurę JIT, czyli wspólnego zespołu śledczego. To będzie oznaczać większe możliwości współpracy w ramach śledztw prowadzonych w sprawie podpalenia infrastruktury teleinformatycznej w Polsce, na Litwie i w Bułgarii.
Ustalono, że sprawcy to obywatele Niemiec narodowości tureckiej, a w jednym przypadku serbskiej. Mieli działać na zlecenie obcego wywiadu. W Niemczech wpadło kilku członków tej grupy oraz organizator podpaleń. Wspólny zespół śledczy ma wyjaśnić między innymi, czy mamy do czynienia ze skoordynowanymi działaniami jednej grupy, poznać mechanizmy jej działania, pełen skład, a także konkretnych zleceniodawców.
Jak nieoficjalnie dowiedział się Krzysztof Zasada, w ciągu dwóch tygodni ma zapaść decyzja niemieckich władz o przekazaniu Polsce dwóch obywateli Niemiec narodowości tureckiej, podejrzanych o podpalenie w Woli Krobowskiej. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w Niemczech na podstawie wydanego w Polsce Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Z informacji, które uzyskał Krzysztof Zasada, wynika, że w Niemczech w innym śledztwie wpadł mężczyzna, także narodowości tureckiej, który, jak wiele na to wskazuje, był organizatorem serii podpaleń. Przebywa w areszcie, natomiast polski wymiar sprawiedliwości także w jego przypadku chce wysłać do naszych zachodnich sąsiadów Europejski Nakaz Aresztowania.