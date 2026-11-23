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Polska, Niemcy, Litwa i Bułgaria mają powołać wspólny zespół śledczy do wyjaśnienia okoliczności podpaleń instalacji łączności satelitarnej Starlink - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Do incydentów w obiektach obsługujących sieć dochodziło od września tego roku, gdy obywatele Niemiec narodowości tureckiej podłożyli ogień w bazie Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.

Z informacji, które uzyskał dziennikarz RMF FM, wynika, że na początku grudnia ma dojść do spotkania delegacji prokuratur z Polski, Litwy, Bułgarii oraz Niemiec, by wdrożyć procedurę JIT, czyli wspólnego zespołu śledczego. To będzie oznaczać większe możliwości współpracy w ramach śledztw prowadzonych w sprawie podpalenia infrastruktury teleinformatycznej w Polsce, na Litwie i w Bułgarii.

Ustalono, że sprawcy to obywatele Niemiec narodowości tureckiej, a w jednym przypadku serbskiej. Mieli działać na zlecenie obcego wywiadu. W Niemczech wpadło kilku członków tej grupy oraz organizator podpaleń. Wspólny zespół śledczy ma wyjaśnić między innymi, czy mamy do czynienia ze skoordynowanymi działaniami jednej grupy, poznać mechanizmy jej działania, pełen skład, a także konkretnych zleceniodawców.

Podpalenie stacji Starlink w Polsce. Zatrzymano kobietę Zatrzymano trzecią i czwartą osobę, które mogą mieć związek z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Według ustaleń naszego dziennikarza jedną z nich jest kobieta. Zatrzymano ją w Berlinie w…

Jak nieoficjalnie dowiedział się Krzysztof Zasada, w ciągu dwóch tygodni ma zapaść decyzja niemieckich władz o przekazaniu Polsce dwóch obywateli Niemiec narodowości tureckiej, podejrzanych o podpalenie w Woli Krobowskiej. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w Niemczech na podstawie wydanego w Polsce Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Z informacji, które uzyskał Krzysztof Zasada, wynika, że w Niemczech w innym śledztwie wpadł mężczyzna, także narodowości tureckiej, który, jak wiele na to wskazuje, był organizatorem serii podpaleń. Przebywa w areszcie, natomiast polski wymiar sprawiedliwości także w jego przypadku chce wysłać do naszych zachodnich sąsiadów Europejski Nakaz Aresztowania.