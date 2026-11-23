RMF24

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Pracownicy i pracodawcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen pakietów medycznych. Według najnowszych szacunków w 2027 roku koszt prywatnej opieki zdrowotnej wzrośnie średnio o 15 procent. Jak wyliczyła firma Marsh, od 2020 r. koszty pakietów medycznych wzrosły już o 91 proc.

Według danych udostępnionych „Rzeczpospolitej” w 2027 roku pracodawcy zapłacą za pakiety medyczne dla swoich pracowników średnio o 15 procent więcej niż obecnie. To podwyżka wyższa niż globalna średnia, która wynosi około 10 procent. Od 2020 roku ceny tych benefitów wzrosły już o 91 procent – wynika z wyliczeń firmy Marsh.

Skąd te podwyżki?

Eksperci wskazują, że głównym powodem wzrostu cen są rosnące wynagrodzenia personelu medycznego oraz niedobór lekarzy i pielęgniarek. Coraz większe zapotrzebowanie na usługi zdrowotne także nie pozostaje bez wpływu na ceny. Do tego dochodzą wyższe koszty energii, wynajmu placówek oraz zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego.

Z każdym rokiem nasze koszty operacyjne rosną – przyznaje Bartosz Kapczyński z zarządu Lux Medu. Podobne wyzwania sygnalizuje także Medicover.

Pracodawcy pod presją

Prywatna opieka medyczna to jeden z najbardziej pożądanych benefitów pracowniczych. Aż 53 procent specjalistów i menedżerów wskazuje ją jako kluczowy dodatek do wynagrodzenia. Nic dziwnego, że firmy niechętnie rezygnują z tego świadczenia, nawet mimo rosnących kosztów.

Firmy są zakładnikami pakietów medycznych – ocenia Krzysztof Gugała z WTW. Jednak niektórzy pracodawcy szukają oszczędności, ograniczając zakres świadczeń, na przykład rezygnując z finansowania opieki dla rodzin pracowników.

W obliczu kolejnych podwyżek firmy będą musiały podejmować trudne decyzje: czy przerzucić część kosztów na pracowników, czy ograniczyć zakres oferowanych świadczeń.