Ewakuacja rosyjskich wojsk z Mierzei Kinburnskiej. Ukraińska ofensywa nabiera tempa

RMF24

Z Mierzei Kinburnskiej, jedynego okupowanego przez Rosję fragmentu obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy, trwa ewakuacja rosyjskich wojsk. Ukraińskie siły informują o sukcesie militarnym, a w sieci pojawiło się nagranie z powiewającą na mierzei flagą Ukrainy.

Z południa Ukrainy napływają doniesienia o wycofywaniu się rosyjskich żołnierzy z Mierzei Kinburnskiej. To jedyny fragment obwodu mikołajowskiego, który pozostawał pod okupacją rosyjską. Informacje te przekazało regionalne dowództwo ukraińskich wojsk obrony terytorialnej Południe.

Na opublikowanym materiale wideo, przekazanym razem z informacją, widać powiewającą żółto-niebieską flagę Ukrainy na tle zniszczonego budynku, co ma symbolizować powrót tych terenów pod kontrolę Kijowa. Według ukraińskich wojskowych intensywny ostrzał zmusił rosyjskich okupantów do opuszczenia pozycji i rozpoczęcia ewakuacji ocalałego personelu.

"Siły Obrony Południa zmusiły swym potężnym ostrzałem do wycofania się okupantów z zajmowanych pozycji; trwa ewakuacja ocalałego personelu, okupanci opuszczają swoje linie obronne. Nie zatrzymujemy się! Pewnego dnia nasze czołgi w końcu dotrą do Dżankoju! (miasta na okupowanym przez Rosję Krymie - przyp. red.)„

Znaczenie Mierzei Kinburnskiej

Mierzeja Kinburnska to piaszczysty obszar położony w północno-zachodniej części Półwyspu Kinburnskiego. Geograficznie oddziela Morze Czarne od limanu Dniepru i Bohu. Od marca 2022 roku, kiedy wojska rosyjskie zajęły ten teren, mierzeja pełniła funkcję strategicznego przyczółka wykorzystywanego do regularnych ataków na południowe regiony Ukrainy.

Kontrola nad Mierzeją Kinburnską umożliwiała Rosjanom prowadzenie działań ofensywnych oraz utrudniała ukraińskim siłom dostęp do wybrzeża Morza Czarnego. Jej odzyskanie może znacząco poprawić sytuację strategiczną Ukrainy w regionie i utrudnić Rosjanom prowadzenie dalszych operacji na południu kraju.