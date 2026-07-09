Strąca drony uderzeniowe, ma dużą skuteczność. Ukraina prezentuje broń na Rosjan

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Jest niewielki i niedrogi, trafia cele na wysokości do 9 tysięcy metrów, a jego głównym zadaniem jest strącanie ciężkich rosyjskich dronów uderzeniowych, co robi z ogromnym powodzeniem. Mowa o dronie przechwytującym P1-SUN, żartobliwie zwany „ptaszkiem”. Jest jednak jednym z sukcesów rozwoju technologii bezzałogowych w Ukrainie.

Jest stosowany wyłącznie przez Siły Zbrojne Ukrainy, a jego skuteczność wynosi od 80 do 100 procent, w zależności od doświadczenia operatora i warunków pogodowych – powiedział przedstawiciel firmy SkyFall, która produkuje te maszyny.

Dodał, że „strącił już pięć tysięcy dronów Shahed, co mamy potwierdzone”.

Mamy przypadki zestrzelenia odrzutowych Shahedów, Shahedów z terminalami Starlink, z kamerami na ogonie do manewrowania, z rakietami, z minami przeciwczołgowymi, a nawet dronów, które przenoszą drony FPV i one także są zestrzeliwane przez P1-SUN – powiedział młody mężczyzna, który przedstawił się imieniem Maksym.

Prezentacja P1-SUN na poligonie

Na indywidualną prezentację P1-SUN firma SkyFall zaprosiła Polską Agencję Prasową na leśny poligon. Pracownicy firmy ukryli twarze pod kominiarkami jeszcze przed rozpoczęciem prezentacji.

Kolejny przedstawiciel firmy wyjaśnił, że P1-SUN to nie tylko dron, lecz cały zintegrowany system.

Zintegrowany jest on z systemem radarowym, który wykrywa cel i przekazuje go ekipie operatorskiej. P1-SUN, orientując się według radarów i kierując się obrazem, znajduje cel w powietrzu i go niszczy – podkreślił.

Nazwa P1-SUN również nie jest przypadkowa. Choć zapisano ją łacińskimi literami i cyfrą, ukraiński odbiorca odczytuje ją jako „pisiun”, co jest potocznym określeniem męskiego... narządu płciowego. W Polsce odpowiednikiem tego słowa mógłby być „ptaszek”.

Młodzi inżynierowie chwalą się, że w 2025 roku firma SkyFall otrzymała wyróżnienie za skonstruowanie najbardziej efektywnego środka na froncie wojny wywołanej przez Rosję.

My dostarczamy wojsku nie tylko drony, ale kompletny ekosystem. Mamy Akademię SkyFall, w której szkolimy inżynierów, pilotów i instruktorów. Szkolenia przeszło już ponad 20 tys. wojskowych. Mamy także całodobowe centra wsparcia, do których operatorzy mogą zwrócić się z każdym pytaniem i problemem, którego nie potrafią rozwiązać – mówią.

Zdolność produkcyjna przechwytującego drona P1-SUN wynosi obecnie 50 tys. sztuk miesięcznie.

Uważamy, że jest to najtańszy dron tego typu na świecie – podkreślił Maksym, który jednak nie ujawnił ceny tej maszyny.

Dodał natomiast, że „bardzo ważne jest też to, że P1-SUN może być sterowany zdalnie”.

Mamy już tę technologię, działa ona i rozwijamy duży system w całej Ukrainie. Zasięg działania P1-SUN wynosi 34 km od punktu startu. Jednak po dostarczeniu go w miejsce startu może nim sterować pilot, który znajduje się we Lwowie, Użhorodzie, czy nawet w Londynie – zaznaczył.

„Wykonuje ważne misje”

SkyFall produkuje także m.in. duży dron bombowy Vampire. Ten heksakopter, który wyposażony jest w sześć wirników, może przenosić ładunki o masie do 27 kilogramów. Żołnierze używają go do bombardowań, zdalnego minowania oraz do logistyki.

Vampire może transportować żywność, amunicję, a nawet łopaty do kopania okopów. Jednak niedawno przeniósł także krew dla rannego żołnierza. Wykonuje absolutnie ważne misje – zaznaczyli rozmówcy PAP.

Pytani zaś o początki firmy wyjaśnili, że powstała ona po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji Rosji, która napadła na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Założył ją jeden inżynier, który pierwsze konstrukcje tworzył dosłownie w garażu – powiedzieli.

Obecnie SkyFall zatrudnia konstruktorów, elektroników, byłych specjalistów przemysłu rakietowego i około 200 weteranów wojny. W halach produkcyjnych pracują także kobiety, które odpowiadają za montaż i lutowanie elektroniki. Firma podkreśla, że samodzielnie wytwarza większość podzespołów wykorzystywanych w swoich konstrukcjach.

SkyFall: Ukraina liderem technologii dronów na świecie

W ocenie pracowników SkyFall Ukraina jest obecnie liderem w technologiach dronów na świecie.

Na pewno mamy największe doświadczenie. Wiemy, jak to stosować, wiemy, co działa, a co nie. Oczywiście, wiele europejskich krajów i Amerykanie mają świetne technologie, które mogą nas wzmacniać, ale my także mamy wiele technologii, które naprawdę działają i to nie są tylko koncepcje – podkreślili.

W ich ocenie pole współczesnej walki zmierza w stronę robotyzacji.