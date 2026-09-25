Rosyjska rafineria wstrzymuje działalność. Była celem ataku Ukraińców

RMF24

Rafineria ropy naftowej w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim na zachodzie Rosji wstrzymała działalność po ataku ukraińskich dronów – poinformowały w piątek lokalne władze na Telegramie. Dodano, że nad regionem zniszczono około 50 bezzałogowców.

Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar poinformował, że w wyniku ataku rafineria została uszkodzona. Nie podał jednak szczegółów dotyczących skali zniszczeń. Rafineria w Nowoszachtyńsku jest jedynym takim zakładem w obwodzie rostowskim i jest położona około 15 km od granicy z Ukrainą.

Ukraińskie drony trafiły w rosyjską rafinerię

Drony uderzyły także w obwody uljanowski i woroneski, a także w Kraju Permskim. Gubernator graniczącego z Ukrainą obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew podał we wpisie na Telegramie, że uszkodzonych zostało kilka budynków niemieszkalnych i przemysłowych.

Z kolei gubernator obwodu uljanowskiego Aleksiej Russkich poinformował w tym samym serwisie, że uszkodzeniom uległa „infrastruktura przemysłowa i cywilna”. Obwód uljanowski leży około 650 km od Ukrainy. W Kraju Permskim uszkodzony został „obiekt przemysłowy”, o czym na Telegramie przekazał gubernator regionu Dmitrij Machonin. Kraj Permski położony jest na Uralu, około 1500 km od granicy z Ukrainą.

Według rosyjskiego resortu obrony w nocy z czwartku na piątek obrona przeciwlotnicza tego kraju przechwyciła lub zniszczyła łącznie 592 ukraińskie drony. Siły ukraińskie od miesięcy prowadzą intensywne fale nalotów na cele w Rosji, atakując m.in. infrastrukturę naftową, co doprowadziło do niedoborów paliwa w tym kraju.