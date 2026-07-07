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Ukraina uderza na Morzu Azowskim. Za cel obrano statki rosyjskiej floty cieni

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 lipca (12:46)

W nocy z poniedziałku na wtorek siły Systemów Bezzałogowych (SBS) ukraińskiej armii zaatakowały na Morzu Azowskim osiem tankowców przewożących paliwo - poinformował dowódca SBS Robert „Madiar” Browdi. Dodał, że zaatakowane statki należą do rosyjskiej floty cieni.

Ukraina uderza na Morzu Azowskim. Za cel obrano statki rosyjskiej floty cieni
Ukraińcy zaatakowali osiem tankowców należących do rosyjskiej floty cieni (Zrzut ekranu: X/UKRAINE NEWS UP) /Shutterstock
  • Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych (SBS) zaatakowały na Morzu Azowskim osiem tankowców tzw. rosyjskiej floty cieni.
  • Trafiono także statek do przewozu ładunków suchych oraz prom.
  • Flota cieni to sieć głównie starych tankowców, licząca co najmniej 600 jednostek.
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Ukraina ogłasza sukces: Zaatakowaliśmy osiem rosyjskich tankowców

Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych SBS Robert „Madiar” Browdi powiadomił w mediach społecznościowych, że wszystkie tankowce zostały zidentyfikowane. 

„Są objęte międzynarodowymi sankcjami, mają nośność po 7 tys. ton, długość po 140 metrów i zostały zbudowane w latach 2006–12. (Te jednostki to): Wenera-3, Sanar-1, Sanar-17, Klimena, Teti, Aleksiej Sawrasow, Penelopa. Ósmy tankowiec jest obecnie ustalany” - napisał Browdi w komunikatorze Telegram.

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Dowódca SBS przekazał, że trafiono również w statek do przewozu ładunków suchych oraz prom.

Wcześniej, w poniedziałek, SBS zaatakowały na Morzu Azowskim dwa tankowce rosyjskiej floty cieni, załadowane benzyną i płynące z Taganrogu na okupowany Krym. Na lądzie uderzono z kolei w dwa systemy obrony powietrznej S-400 Triumf i bazę paliwową w Kerczu.

Co to jest rosyjska flota cieni?

Tzw. flota cieni to określenie sieci głównie starych tankowców, używanych przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Obecnie tzw. flota cieni liczy co najmniej 600 jednostek. Według niektórych szacunków może to być nawet około 1600 statków na całym świecie; precyzyjne ustalenie dokładnej liczby nie jest możliwe. Tworzą ją głównie tankowce małej i średniej wielkości.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Rosja wojna w Ukrainie Morze Azowskie

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