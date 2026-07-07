Ukraina uderza na Morzu Azowskim. Za cel obrano statki rosyjskiej floty cieni

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W nocy z poniedziałku na wtorek siły Systemów Bezzałogowych (SBS) ukraińskiej armii zaatakowały na Morzu Azowskim osiem tankowców przewożących paliwo - poinformował dowódca SBS Robert „Madiar” Browdi. Dodał, że zaatakowane statki należą do rosyjskiej floty cieni.

Ukraina ogłasza sukces: Zaatakowaliśmy osiem rosyjskich tankowców

Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych SBS Robert „Madiar” Browdi powiadomił w mediach społecznościowych, że wszystkie tankowce zostały zidentyfikowane.

„Są objęte międzynarodowymi sankcjami, mają nośność po 7 tys. ton, długość po 140 metrów i zostały zbudowane w latach 2006–12. (Te jednostki to): Wenera-3, Sanar-1, Sanar-17, Klimena, Teti, Aleksiej Sawrasow, Penelopa. Ósmy tankowiec jest obecnie ustalany” - napisał Browdi w komunikatorze Telegram.

Dowódca SBS przekazał, że trafiono również w statek do przewozu ładunków suchych oraz prom.

Wcześniej, w poniedziałek, SBS zaatakowały na Morzu Azowskim dwa tankowce rosyjskiej floty cieni, załadowane benzyną i płynące z Taganrogu na okupowany Krym. Na lądzie uderzono z kolei w dwa systemy obrony powietrznej S-400 Triumf i bazę paliwową w Kerczu.

Co to jest rosyjska flota cieni?

Tzw. flota cieni to określenie sieci głównie starych tankowców, używanych przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Obecnie tzw. flota cieni liczy co najmniej 600 jednostek. Według niektórych szacunków może to być nawet około 1600 statków na całym świecie; precyzyjne ustalenie dokładnej liczby nie jest możliwe. Tworzą ją głównie tankowce małej i średniej wielkości.