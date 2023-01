„Zimowe Igrzyska Olimpijskie są ok. 8 raz tańsze niż letnie, dlatego uważamy, że Polskę byłoby na to stać, tym bardziej kiedy współorganizatorem będzie Słowacja” - mówił wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Tomasz Weryński pytał też swojego gościa o to, by uczniowie, tak jak w przypadku ferii zimowych, mieli wakacje w różnych terminach - od połowy czerwca do połowy września. "Ministerstwo Sportu i Turystyki popiera ten pomysł. Z punktu widzenia branży turystycznej na pewno byłoby to korzystne. Trzeba rozpatrzeć wszystkie za i przeciw. Tutaj chodzi o system edukacji, rok szkolny w kilku regionach rozpoczynałby się dwa tygodnie później" - zaznaczył Gut-Mostowy.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Polsce to temat, o którym rozmawia się od lat. Jak przekonywał wiceminister sportu i turystyki, dziś jesteśmy bliżej do zrealizowania takiego projektu

Zakopane i Podtatrze jest w zupełnie innym miejscu niż kilkanaście lat temu. Jest zrobiona zakopianka, Wielka Krokiew. Jesteśmy zdecydowanie dużo bliżej, wykonano wiele inwestycji, przede wszystkim tor lodowy jest na ukończeniu - mówił dzisiejszy gość Tomasza Weryńskiego przekonując, że Zimowe Igrzyska w Polsce w 2034 roku są możliwe.

Już rozmawialiśmy na temat Zimowych Igrzysk Olimpijskich ze Słowacją. Jest to plan, który jest na etapie budowania koncepcji i możliwości realizacji tego planu. Konkretne działania podejmiemy już po Igrzyskach Europejskich w Krakowie - zapowiedział na antenie internetowego Radia RMF24 minister Andrzej Gut-Mostowy.

Wiceminister sportu i turystyki zaapelował też na antenie internetowego Radia RMF24 o realizowanie ostatnich bonów turystycznych.

Do tej pory ok. 85-90 proc. wszystkich bonów turystycznych zostało zrealizowanych, czyli przypomnijmy, z całego projektu wartego 4 mld zł, ponad 3 mld zł trafiły już do przedsiębiorców - mówił nasz gość.

Andrzej Gut-Mostowy jasno stwierdził, że kolejnego przedłużenia bonu turystycznego już nie będzie. Nie przewidujemy zdecydowanie przedłużania tego bonu. Te rodziny, które jeszcze go nie wykorzystały, powinny to zrobić do końca marca. Przy czym co jest ważne - płatność musi nastąpić do końca marca, natomiast sama impreza turystyczna, pobyt w hotelu czy usługa w aquaparku, na mocy umowy zrealizowana później - podkreślił.

Ten bon został zrealizowany z funduszu przeciwdziałania Covid-19, tej przesłanki już nie ma. W tej wersji już nie ma możliwość realizacji bonu - mówił wiceminister. Tomasz Weryński dopytywał, czy inflacja, trudne czasy nie są uzasadnieniem dla takiego wsparcia.

Myślimy nad innymi instrumentami, które będą połączeniem tego projektu, który jest obecnie, z drobnym wsparciem ze strony państwa. Nie chcę mówić o szczegółach. Pewna forma nawiązująca do systemu bonu turystycznego jest opracowana. Myślę, że w ciągu 2-3 tygodni będziemy wiedzieć, czy to jest do realizacji. Byłby też skierowany do polskich rodzin, tylko tyle mogę powiedzieć - mówił.

Minister Gut-Mostowy był też pytany o pomysł Stowarzyszenia Gmin Górskich, by zmienić termin wakacji, przedłużyć je od połowy czerwca do połowy września i rozłożyć je w czasie dla województw, tak jak ferie.

To byłaby rewolucja, dlatego trzeba popatrzeć na ten problem szeroko. Napisaliśmy pismo do Ministerstwa Edukacji i Nauki, by przeanalizowało wszystkie plusy i minusy z punktu widzenia systemu edukacji. Na pewno chcielibyśmy zasięgnąć opinii wielu gremiów zainteresowanych ­- mówił gość 7 pytań o 7:07.

Ministerstwo Sportu i Turystyki popiera ten pomysł. Z punktu widzenia branży turystycznej na pewno byłoby to korzystne. Trzeba rozpatrzeć wszystkie za i przeciw. Tutaj chodzi o system edukacji, rok szkolny w kilku regionach rozpoczynałby się dwa tygodnie później - zaznaczył.

