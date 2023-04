Po godz. 2 w nocy w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie ministra rozwoju i technologii pozwalające na tranzyt produktów rolnych z Ukrainy przez Polskę. Przed godz. 11 z przejścia granicznego w Dorohusku wyruszył pierwszy konwój z pięcioma ciężarówkami.

Takie plomby zakładane są na jadące z Ukrainy ciężarówki / Michał Dukaczewski / RMF FM

Pogranicznicy byli gotowi do odpraw już od północy, ale rząd spóźnił się z publikacją rozporządzenia. Na przejściach zapanowała konsternacja i wszyscy czekali, aż na rządowych stronach dokument w końcu się pojawi. Rozporządzenie pojawiło się dopiero po godz. 2 w nocy.

Przejście w Dorohusku / Michał Dukaczewski / RMF FM

Chętnych do transportu zboża o poranku nie było zbyt wielu. Przed godz. 6 rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej poinformowała dziennikarza RMF FM, że na przejściu w Dorohusku nie odprawiono i nie oplombowano żadnego ładunku. Ze strony ukraińskiej do godz. 6 do kontroli zgłosił się zaledwie jeden transport.

Przejście w Dorohusku / Michał Dukaczewski / RMF FM

Od godz. 8 w Faktach RMF FM Roch Kowalski informował, że na przejściu w Dorohusku jest kilka samochodów.

Na miejscu byli lekarze weterynarii, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i pogranicznicy. Wjeżdżające ładunki zgodnie z zapowiedziami mają być plombowane i konwojowane.

Natężenia ruchu służby spodziewają się w kolejnych godzinach i dniach, gdy przedsiębiorcy będą w końcu mogli przeczytać nowe rządowe zasady.

Przejście w Dorohusku / Michał Dukaczewski / RMF FM

W Faktach RMF FM o godz. 10 Roch Kowalski przekazywał, że pierwsze transporty z produktami żywnościowymi z Ukrainy, które przekroczą przejście w Dorohusku, pojadą do Niemiec i Holandii. W tych ciężarówkach są zboża, kukurydza i jajka.

"Teraz to ostatni etap przygotowań. Pięć ciężarówek czeka już tylko na sformowanie konwoju z mundurowymi. To nowy sposób zabezpieczeń transportu. Służby będą towarzyszyć kierowcom i w ten sposób upewniać się, że zawartość samochodów nie będzie rozładowywana w Polsce" - relacjonował Roch Kowalski.

Roch Kowalski o tym, co dzieje się teraz na przejściu granicznym w Dorohusku Michał Dukaczewski, RMF FM

Konwój pierwszych ciężarówek wyjechał z Dorohuska przed godz. 11. Jak relacjonował w Faktach RMF FM o godz. 11 Roch Kowalski, ostatnie chwile przed wyruszeniem pojazdów wyglądały niemal jak ceremoniał. "Pięć tirów ustawiło się w kolejce. Przed nimi i za nimi po jednym radiowozie Krajowej Administracji Skarbowej. Jeszcze chwilę przed odjazdem funkcjonariusze komisyjnie podchodzili do każdego pojazdu i instalowali specjalne plomby. To tak naprawdę prostokątne urządzenia z nadajnikiem GPS, przymocowane do miejsca zamknięcia naczepy z ładunkiem. Dopiero tak zaplombowane ciężarówki mogły wyruszyć w dalszą trasę" - mówił Roch Kowalski.

Z Dorohuska wyrusza pierwszy konwój ciężarówek z Ukrainy RMF FM

Co zakłada rozporządzenie?

Po godzinie drugiej opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy . Umożliwia ono wznowienie tranzytu produktów rolnych z Ukrainy, których wwóz w sobotę został zakazany. Chodzi o 18 kategorii produktów - od zbóż, przez cukier, wina, mięsa, jaja czy żywe zwierzęta. Nadal będą one objęte zakazem importu.

Zgodnie z rozporządzeniem, do końca czerwca możliwe będzie jedynie przewiezienia tych towarów do jednego z 4 portów (w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu albo Szczecinie) lub poza granicę Polski.

"Procedura tranzytu gwarantuje, że deklaracje tranzytu sporządzone na granicy ukraińsko-polskiej nie mogą być zmieniane na terytorium RP, co zapewni, że produkty objęte tranzytem nie zostaną wprowadzone do obrotu na terytorium RP" - czytamy w uzasadnieniu projektu. W dokumencie czytamy, że "tranzyt ma się zakończyć w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu lub Szczecinie lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".