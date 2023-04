"Żadna ze spółek Polskich Młynów, żaden z zakładów nie sprowadzał zboża z Ukrainy i nie przetwarzał go" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były premier, a obecnie szef spółki Polskie Młyny - Waldemar Pawlak. "Warto byłoby się zastanowić nad pytaniem, kto wpuścił zboże na obszar celny UE – czasami na niejasnych papierach. Głośno się mówiło o pszenicy tzw. technicznej, która nie istnieje w katalogu produktów celnych UE. Kto kazał celnikom odwrócić się plecami do przejeżdżających ciężarówek?" – pytał były lider Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Polskie Młyny produkują mąkę z pszenicy kupowanej od polskich rolników, zgodnie z najlepszymi normami i standardami Unii Europejskiej i Polski - zapewniał w rozmowie z Piotrem Salakiem Waldemar Pawlak. Kontrahenci na rynku mąki życzą sobie, żeby surowiec pochodził z obszaru celnego Unii Europejskiej. Dlatego - nawet tracąc nieco na opłacalności - korzystaliśmy wyłącznie z pszenicy krajowej - tłumaczył.

Mamy w naszej grupie przeróbkę pszenicy durum na makaron. Zakład w Nakle produkuje w oparciu o pszenicę importowaną - głównie z Francji, Włoch. Produkcja w Polsce jest bardzo śladowa, jeżeli chodzi o pszenicę twardą - dodał Pawlak w RMF FM.

Rząd ma pełną informację co do tego, jakie firmy i ile sprowadzały z Ukrainy zboża. Jest pełna statystyka, każda ciężarówka przejeżdżająca przez granicę jest ewidencjonowana (...). To można z dokładnością do jednej ciężarówki ustalić - mówił gość Piotra Salaka.

Były premier zadeklarował w RMF FM, że jeśli zostanie wezwany, stawi się przed sejmową komisją ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski. Warto wiele rzeczy wyjaśnić, które zostały zakłamane w ostatnich latach - ocenił.

Pytany o budzące kontrowersje stanowisko wobec Gazpromu w czasach, gdy był ministrem gospodarki, Pawlak odpowiedział: "W 2006 r. rząd PiS-u skapitulował przed Gazpromem. Zgodził się minister Jasiński na podwyżkę cen gazu na całym kontrakcie (...). Po tych doświadczeniach w 2009-2010 wyciągaliśmy wnioski (...)". Prowadziliśmy negocjacje w taki sposób, że gazu nigdy nie zabrakło. Jeden udawał dobrego policjanta, inny złego policjanta - wspominał gość RMF FM. Jak przekonywał, uzgodnienia z Rosjanami "doprowadziły do zasadniczego umocnienia naszego bezpieczeństwa energetycznego".