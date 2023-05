Bogdan Zalewski - prowadzący od 6:00 w poniedziałek program w internetowym radiu RMF24 - zaprosił Rafała Romanowskiego do rozmowy 7 pytań o 7:07.

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Wywiad z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpocznie się w Faktach RMF FM o 7:00. Potem dyskusji gospodarza 7 pytań o 7:07 z politykiem Prawa i Sprawiedliwości będzie można posłuchać wyłącznie w naszej stacji w sieci. Polecamy link na stronie RMF24.pl oraz wygodną aplikację RMFon.

Rafał Romanowski - czterdziestopięcioletni wiceszef resortu rolnictwa - może wpisać do swojego c.v. :

1. stopień doktora nauk społecznych na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;

2. studia z zakresu dziennikarstwa i public relations na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku;

4. studia z zakresu marketingu i reklamy na tej samej uczelni (działającej wówczas pod inną nazwą).

5. studia podyplomowe Executive MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

6. mandat radnego sejmiku mazowieckiego oraz mandat posła PiS

7. ponadto m.in. pracę w lokalnej telewizji oraz stanowisko wiceprezesa zarządu spółki z o.o. pod nazwą Grupa Hodowców Koni "Koń zimnokrwisty".

Bogdan Zalewski poruszy z gościem następujące tematy:

1. apele o zwiększenie pomocy dla farmerów wysuwane pod adresem Komisji Europejskiej w związku z napływem produktów rolnych z Ukrainy przez pięć unijnych, "frontowych" państw: Polskę, Bułgarię, Rumunię, Słowację i Węgry. Czego oczekujemy?

2. wniosek "frontowej piątki" o przedłużenie tymczasowego zakazu przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Jaka jest szansa, że Komisja Europejska zgodzi się, by rozporządzenie obowiązywało także po piątym czerwca?

3. dodatkowe posiedzenie Sejmu zwoływane we wtorek - dziewiątego maja. Posłowie wysłuchają informacji szefa resortu rolnictwa i rozwoju wsi ws. sytuacji polskich rolników. Czy minister Robert Telus zasieje na wsi jakieś nowe ziarno nadziei?

4. pierwsze sejmowe czytanie we wtorek "rządowego projektu nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej". Jak szybko to fiskalne, finansowe wsparcie mogłoby wejść w życie?

5. rządowa tarcza chroniąca rolników. Czy wystarczająca jest ochrona w postaci: powszechnego skupu zboża, składowanego w silosach i magazynach za minimalną cenę 1400 zł? Czy nie trzeba zwiększyć dopłat do nawozów?

6. relacje z Kijowem. Czy potrzebne są kolejne spotkania ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy?

7. Polska łączyła umowę z 79 krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku ze sprawą nadmiaru ukraińskiego zboża oraz sankcjami wobec Białorusi. Na jakim etapie jest ten spór z Brukselą?

Odpowiedzi na te pytania padną w poniedziałkowy poranek w obu naszych stacjach: RMF FM i RMF24.pl