Bogdan Zalewski, prowadzący poranny program w Radiu RMF24, zaprosił do rozmowy posła Grzegorza Schetynę z klubu Koalicji Obywatelskiej. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków III RP, w przeszłości piastujący najważniejsze stanowiska w naszym państwie. Obecnie to poseł Platformy Obywatelskiej - ugrupowania, które współtworzył i mu liderował - działający w komisji spraw zagranicznych, jednak w swojej karierze sprawował już funkcję marszałka Sejmu. Był też wicepremierem, szefem MSWiA i szefem dyplomacji. Przez krótki czas pełnił nawet obowiązki głowy państwa. O tych faktach można przeczytać w biogramie rozmówcy Bogdana Zalewskiego. A o jakich nowych sprawach usłyszą od polityka opozycji słuchacze radia RMF FM i RMF24 w poniedziałkowy poranek?

Grzegorz Schetyna będzie gościem Bogdana Zalewskiego / Michał Dukaczewski, RMF FM Padną pytania: 1. o dotychczasową strategię Koalicji Obywatelskiej w kampanii wyborczej - o podsumowanie propozycji do tej pory przedstawionych obywatelom - ich mocne i słabe strony; 2. o szanse na realizację planów jednej wspólnej listy opozycji; na czym są oparte nadzieje na jej stworzenie, a jakie są największe progi i bariery; 3. o przywództwo w Platformie Obywatelskiej: o plusy i minusy obecnego lidera - Donalda Tuska; czy w dalszym ciągu były premier jest niekwestionowanym szefem PO; i czy zaakceptują jego wiodącą rolę przedstawiciele innych ugrupowań przeciwnych obecnej władzy; 4. o groźbę rozszerzenia się rosyjskiej inwazji na Ukrainę; jak duże jest zagrożenie, że przerodzi się ona w atak na kraje NATO, a może nawet w wojnę światową; 5. o komunikat na temat porozumienia Moskwa-Mińsk w kwestii rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na terenie Białorusi; czy to poważna atomowa eskalacja, czy tylko kolejny straszak Putina i Łukaszenki; jak w związku z tym można oceniać pomoc NATO dla Ukrainy dotyczącą uzbrojenia i amunicji; 6. o nowy etap "zimnej wojny"; czy glob rozpada się na wrogie bloki? Jaka jest w związku z tym geopolityczna sytuacja Polski jako państwa leżącego "w strefie zgniotu"; 7. o inną - pokojową, sportową walkę - na murawie; o ocenę pierwszego występu naszej piłkarskiej kadry pod wodzą nowego selekcjonera; czy Fernando Santos wart jest ogromnej sumy, która co miesiąc inkasuje; czy po sromotnej porażce z Czechami w Pradze Biało-Czerwoni pokażą pazur w meczu z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie? Rozmowa Zalewski-Schetyna najpierw w Faktach RMF FM o 7:00. Potem 7 pytań o 7:07 w naszym radiu w internecie. Polecamy Wam stronę rmf24.pl oraz aplikację RMFon. Można zdobyć jeszcze więcej informacji! Zobacz również: Paweł Jabłoński gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Zmiana czasu. Ekspert: Trudno powiedzieć, czy to generuje jakieś korzyści

Świerczewski po porażce z Czechami: Graliśmy nijak

Morawiecki w RMF FM: W UE jest mniejsza ochota na kolejny pakiet sankcji wobec Rosji Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. Opracowanie: Nicole Makarewicz