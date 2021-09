"Nie planujemy żadnej rekonstrukcji rządu" - twardo zapewnił premier Mateusz Morawiecki, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Tak skomentował pojawiające się w ostatnim czasie doniesienia medialne, jakoby z kancelarii premiera miał odejść jej szef Michał Dworczyk oraz minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk / Paweł Supernak / PAP

Michał Kurtyka (minister klimatu i środowiska - przyp. red.) sam od dłuższego czasu rozważa swoją przyszłość, to jest prawda, bo dzieli się tymi informacjami z różnymi osobami - podkreślił szef rządu. Bardzo go proszę o to, aby zajmował się cały czas klimatem, tym, czym się zajmuje - mówił Morawiecki.

Krzysztof Ziemiec pytał też swojego gościa o przyszłość Michała Dworczyka, obecnego szefa kancelarii premiera. Nie ma żadnych planów negatywnych. Jestem wdzięczny panu ministrowi za tak skuteczne działania. To jest człowiek pełen energii, pełen zapału do działania. Zresztą jak ktoś się nie boi, działa odważnie, to od czasu do czasu jakiś błąd, potknięcie, następuje - oceniał swojego współpracownika szef rządu.

Już wczoraj, w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk mówił, że nikt nie rozmawiał z nim nt. jego odejścia z kancelarii premiera.



O zmianach w rządzie w ubiegłym tygodniu informował Onet. Według portalu dymisja szefa KPRM Michała Dworczyka miałaby być konsekwencją tzw. afery mailowej. Z kolei szef resortu klimatu Michał Kurtyka miałby stracić stanowisko w związku ze sporem z Czechami o kopalnię w Turowie.