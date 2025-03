"Sztabowcy Szymona Hołowni muszą dokonać tzw. restartu" - przyznał Piotr Zgorzelski, odnosząc się do słabych wyników sondażowych Szymona Hołowni, kandydata Trzeciej Drogi na prezydenta. "Jeśli nie będzie jakiegoś nowego pomysłu, to faktycznie Szymon Hołownia już nie tylko będzie miał problem z wejściem do II tury, ale będzie musiał się mierzyć, żeby zająć chociaż miejsce na pudle" - dodał polityk PSL-u, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Powszechne szkolenia wojskowe

Rząd nadal pracuje nad pomysłem powszechnych szkoleń wojskowych; program jest konsultowany w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wiadomo jedynie, że nie będą one obowiązkowe. Sprawę poruszono w rozmowie Krzysztofa Ziemca z Piotrem Zgorzelskim. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznał, że jeżeli będzie możliwość przeszkolenia się, to "pewnie to zrobi".

Nasze położenie geopolityczne pokazuje, że (...) Polacy musieli zawsze być przygotowani do obrony swojej ojczyzny. Ostatnie lata trochę nas uśpiły, jak i generalnie całą Europę. Przecież wiemy, że Europa jest silna, bogata i jednocześnie bezbronna - dodał. Doprecyzował, że że mówiąc o "silnej" Europie, miał na myśli jej gospodarkę.

Wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego zapewnił, że pieniądze na szkolenia wojskowe na pewno się znajdą. Muszę uspokoić i rozwiać wątpliwość - na obronność pieniędzy w Polsce nie zabraknie. To jest nasza racja stanu - podkreślił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Polityk dodał, że jest przeciwny "zabieraniu" środków przeznaczonych np. na program 800 plus, by w ten sposób sfinansować szkolenia wojskowe. Żadne transfery socjalne nie powinny być cofnięte. Wręcz trzeba myśleć, żeby ten pakiet prorodzinny poszerzać. W tym jest siła państwa - zauważył.

Piotr Zgorzelski nie przesądza o winie Zbigniewa Ziejewskiego

W rozmowie poruszono również kwestię odwołania ze stanowiska wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Ziejewskiego . Przypomnijmy, media informowały m.in. o konflikcie interesów rekomendowanego przez PSL polityka w związku z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR), które podlegało mu w niektórych obszarach.

Piotr Zgorzelski przyznał, że kierownictwo partii nie wiedziało wcześniej o przeszłości byłego już wiceszefa MAP. Prezes (Władysław) Kosiniak-Kamysz dowiedział się o tym od niego, a przedtem (...) z jednego z portali internetowych. Natychmiast odbyła się rozmowa i wtedy, kiedy (Władysław Kosiniak-Kamysz) posiadł wiedzę, która została mu przekazana przez Zbigniewa Ziejewskiego, zdecydował o jego dymisji - wyjaśnił wicemarszałek Sejmu.

Osoby, które idą do sprawowania najwyższych urzędów w państwie, dobrze, żeby aż tak skomplikowanej przeszłości, jeśli chodzi o sprawy biznesowe, nie miały - zaznaczył polityk. On sam nie przesądza jednak o winie Zbigniewa Ziejewskiego. On teraz, kiedy złożył dymisję, ma szansę się oczyścić i wierzę, że się oczyści - podkreślił.

Piotr Zgorzelski / Jakub Rutka / RMF FM

Szymon Hołownia potrzebuje "nowego pomysłu"

Krzysztof Ziemiec pytał również o słabe wyniki sondażowe Szymona Hołowni, kandydata Trzeciej Drogi na prezydenta. Piotr Zgorzelski podkreślił, że lider Polski 2050 nadal ma wsparcie PSL-u. Jest to nasz kandydat, (...) który został przyjęty przez Radę Naczelną PSL. Wspieramy go, zbieraliśmy podpisy, uczestniczymy w kampanii - powiedział.

Odnosząc się do kiepskich notowań Szymona Hołowni, polityk PSL-u przyznał, że jego sztabowcy "muszą dokonać tzw. restartu". Jeśli nie będzie jakiegoś nowego pomysłu, nowego powiewu, to faktycznie Szymon Hołownia już nie tylko będzie miał problem z wejściem do II tury (wyborów prezydenckich), ale będzie musiał się mierzyć, żeby zająć chociaż miejsce na pudle - podkreślił rozmówca Krzysztofa Ziemca.

Zaznaczył jednak, że decyzja lidera Polski 2050 o wycofaniu się z kampanii prezydenckiej byłaby przedwczesna.

Piotr Zgorzelski przyznał również, że w umowie koalicyjnej znajduje się zapis, zgodnie z którym w listopadzie br. powinna nastąpić zmiana na stanowisku marszałka Sejmu. Nie wie jednak, czy tak się stanie. Mi się podobało stwierdzenie pana marszałka Hołowni, że umowa koalicyjna to nie jest Pismo Święte - powiedział.