"Broni nie składamy. Polska wciąż rozmawia z Francją" – mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Polityk odnosił się w ten sposób do umowy UE z krajami Mercosur, która ma być zatwierdzona 5 grudnia, a która jest niekorzystna dla polskiego rolnictwa. "Szukamy nowych rynków zbytu na nasze produkty" – dodał Krajewski. "Myślę, że rolnicy by się na to zgodzili" – powiedział, rozważając powrót do kontraktacji w handlu ziemniakami.

Myślę, że trzeba by wrócić do kontraktacji - powiedział Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Polityk był pytany, czy będzie interwencyjny skup ziemniaka w związku z jego nadpodażą.

Członek PSL uważa, że rolnicy zgodziliby się na takie rozwiązanie. Polega ono na tym, że za określoną ilość np. ziemniaków dostawaliby umówione z góry pieniądze, a to, co powyżej, podlegałoby cenie rynkowej. Krajewski przypomniał, że dziś takie rozwiązanie działa w produkcji buraków cukrowych.

Jesteśmy członkiem UE, mamy określone obowiązki - wskazywał minister dopytywany o import płodów rolnych z Ukrainy, które nie spełniają wyśrubowanych norm narzucanych polskim rolnikom przez Wspólnotę. Ograniczyliśmy bardzo mocno napływ produktów z Ukrainy, nie da się zamknąć wszystkiego - dodał jeden z liderów PSL.

Rozmówca Krzysztofa Ziemca mówił, że Polska nie składa broni, jeśli chodzi o umowę UE-kraje Mercosur. Warszawa wciąż rozmawia na ten temat z Paryżem.

Tam są określone kontyngenty, których przekroczyć nie można - powiedział polityk, zaznaczając jednak, że ograniczenie napływu produktów to decyzja Komisji Europejskiej, a nie poszczególnych krajów członkowskich.

Szukamy nowych rynków zbytu na nasze produkty - przekazał Krajewski. Ostatnio podpisana umowa z Chinami. Chiny zaczynają respektować naszą regionalizację. W momencie, kiedy wystąpiłaby choroba drobiu i byłyby problemy z eksportem, to jest uznawana regionalizacja; tylko tego poszczególnego regionu dotyczy zakaz, z pozostałych regionów z Polski będziemy mogli eksportować do Chin - wyjaśnił.

