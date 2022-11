W sobotę i niedzielę odbędą się pogrzeby dwóch mężczyzn, którzy zginęli we wtorek w wyniku uderzenia rakiety w suszarnię zboża w Przewodowie. Do eksplozji na Lubelszczyźnie doszło po południu 15 listopada. Polskie służby zwlekały z wyjaśnieniem zdarzenia. To otworzyło furtkę nie tylko spekulacjom i teoriom spiskowym, ale również politycznej dyskusji o bezpieczeństwie obywateli. O stanie najwyższej gotowości służb w sobotni poranek Krzysztof Ziemiec porozmawia z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim.