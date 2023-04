Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotę będzie posłanka PiS Małgorzata Wassermann, z którą porozmawiamy m.in. o sobotnim spotkaniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ministra rolnictwa Roberta Telusa z rolnikami na Mazowszu. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim kryzysu związanego z napływem ukraińskiego zboża do Polski. Co szef PiS ma do przekazania zaniepokojonym rolnikom? Jakie dalsze plany ma Jarosław Kaczyński, który do aktywności publicznej wraca po kilku tygodniach nieobecności?

Małgorzata Wassermann / Piotr Szydłowski / RMF FM Tematem rozmowy będzie także przegłosowana w piątek wieczorem w Sejmie ustawa, która ma powołać komisję weryfikacyjną ds. zbadania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2007-2022. Jak Małgorzata Wassermann odpowie posłom opozycji, którzy uważają, że głównym celem komisji jest wyeliminowanie z polityki lidera PO Donalda Tuska? Czy zgadza się z zarzutami Rzecznika Praw Obywatelskich, że ustawa powołująca to gremium jest w wielu miejscach sprzeczna z konstytucją? A może sama chciałaby stanąć na jej czele? To pytania, które Krzysztof Ziemiec zada swej rozmówczyni. Małgorzatę Wassermann zapytamy ponadto, czy zamierza kandydować na prezydenta Krakowa w 2024 roku. Sondaże dają jej bowiem spore szanse na wyborczy sukces. Na sobotnią rozmowę z cyklu "Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM" zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 8.30! Zobacz również: Marian Banaś: W budżecie nie pokazano kilkuset miliardów złotych zadłużenia państwa

