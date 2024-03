„Chciałbym, żeby wojny nie było, ale na wojnę trzeba się przygotowywać. Trzeba mieć dobrą część obrony cywilnej, trzeba rozwijać armię i jej potencjał, cyberochronę, wszystko, co dzieje się w internecie i cyberprzestrzeni. Musimy być gotowi na różne scenariusze, bo mamy szczęście być w NATO - sojuszu, który ma wzajemnie siebie wspierać i bronić. Tylko nawet jeśli jesteś w sojuszu, ale nie jesteś silny, to musisz mieć świadomość, że inni nie mają takiej chęci cię bronić"- mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Nie mamy takich planów - tak wicepremier na antenie RMF FM odpowiedział na pytanie, czy Polska może wysłać swoje wojsko na Ukrainę. Strategia Polski dotycząca Ukrainy pozostaje niezmienna: wysyłamy sprzęt, mobilizujemy inne państwa UE do pomagania i wysyłania amunicji, której Ukrainie brakuje - wyjaśniał polityk Lewicy.

Szef resortu cyfryzacji stwierdził, że obecnie problemem jest brak wparcia republikanów dla kolejnego pakietu pomocy dla Ukrainy. Krzysztof Ziemiec dopytywał swojego gościa, czy prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk jadą do USA, żeby walczyć o wsparcie dla Ukrainy. Mamy najbliższego sojusznika w relacjach wojskowo-obronnych - to są Stany Zjednoczone (...). Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że najwyższe polskie władze jadą do Waszyngtonu rozmawiać z Joe Bidenem. TO dobrze, szczególnie że dzieje się to w przededniu kampanii wyborczej w USA. Zasadniczo wiemy, kto będzie startował - mówił.

Dopytywany o cel wizyty Dudy i Tuska, wyliczał: Utrwalenie sojuszu, bo trzeba potwierdzać co jakiś czas, że Polska, będąc w NATO, liczy na wsparcie NATO, ale głównie USA. Trzeba rozmawiać dalej o rozbudowie potencjału wojskowego amerykańskiego w Polsce. Żołnierzy i sprzętu powinno być więcej. Po trzecie, będziemy jeszcze większym ambasadorem ukraińskich interesów. Jestem ambasadorem tych interesów, bo wojna się toczy na Ukrainie, a nie w Polsce. Jeżeli Ukraińcy w jakiś sposób musieliby zawrzeć zły dla siebie pokój, to Polska będzie w większym zagrożeniu.

Gawkowski ma żal do Niemców

Czy możliwe jest, że w USA przedstawiciele polskich władz będą namawiani do wysłania kontyngentu na Ukrainę? Nie słyszałem o takich propozycjach. Nie słyszałem, żeby Joe Biden takie elementy wsparcia zgłaszał. Są takie głosy w Europie. Prezydent Macron mówi o tym, ale też nie podjął żadnych decyzji. Przypominam, że kiedy Polska namawiała do wysyłania sprzętu na Ukrainę na początku inwazji, to Francuzi i Niemcy na początku to blokowali- podkreślał Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Przyznał, że "ma żal do polityki niemieckiej". Tam jest cały czas rozdygotanie, jeśli chodzi o wysyłanie sprzętu do Ukrainy. Cały czas jest myślenie, czy nie wysyła się zbyt dużo sprzętu - wyjaśniał.

Gawkowski zdradził, że w trakcie spotkania niemieckimi politykami, m.in. ministrem cyfryzacji, powiedział szefowi resortu, że jeżeli Niemcy nie będą wysyłać sprzętu Ukrainie, nie będą pomagać Kijowowi to "kiedyś dla Berlina to się źle skończy".

Co z projektami wpływającymi na bezpieczeństwo Polski?

W sprawie bezpieczeństwa nie me sporu między obozem prezydenckim a rządowym. Tak samo jak nie ma sporu między obozem rządowym a opozycyjnym - zadeklarował wicepremier. Ocenił, że bezpieczeństwo jest wyłączone ze sporu politycznego. Tam gdzie jest bezpieczeństwo, jesteśmy razem - mówił.

Na pytanie, czy zgoda polityków obejmuje także budowę CPK czy elektrowni atomowych, odpowiadał: W sprawie elektrowni atomowej deklaracje są jasne - kontynuujemy projekty (...). Pytania są o to, co dalej z CPK, ale mam wrażenie, że w wielu elementach jest spójność. Moja formacja mówi jasno, że część dotycząca warunków kolejowych powinna się rozwijać. Mamy wątpliwości co do tego, co dalej z samym formatem lotniska

Na CPK wyrzucono dużo pieniędzy, robiono więcej piany niż budowano (...) uważam, że jest tam więcej zaniedbań na tę chwilę niż korzyści, które z tego popłynęły - ocenił.