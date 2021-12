„Na pewno gdybyśmy na początku 2020 roku, powiedzmy w styczniu, bardzo łagodnie nawet podnieśli stopy, to dzisiaj bylibyśmy komunikacyjnie w łatwiejszej sytuacji, bo moglibyśmy wiarygodnie mówić: 'Jakie są normalne czasy, rośnie inflacja, to reagujemy'. Wtedy nie zareagowaliśmy, dlatego - między innymi - wydaje się, że ten cykl podwyżek, w pewnym sensie jest to jednak cykl, musieliśmy rozpocząć. To jest bezprecedensowe zacieśnienie polityki pieniężnej, bo jednak jesteśmy po trzech dosyć istotnych podwyżkach (stóp procentowych – przyp. RMF FM), kolejne przed nami, ale wyjścia nie mamy, bo inflacja naprawdę jest wysoka i co ważne oczekiwania inflacyjne są również wysokie” – stwierdził w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM profesor wydziału ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i członek Rady Polityki Pieniężnej Łukasz Hardt.

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przyznał, że pierwszy w tym roku wniosek o łagodną podwyżkę stopy referencyjnej został złożony w czerwcu. Pytany o to, kto odpowiada za to, że stopy zaczęły rosnąć tak późno, odpowiedział: "Trudno mi się do tego jednoznacznie odnieść. Większość do podniesienia stopy w Radzie (Polityki Pieniężnej - przyp. RMF FM) znalazła się dopiero w październiku".

Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM zdradził, że był zwolennikiem szybszego, ale łagodniejszego rozpoczęcia cyklu podwyżek. "Również byłem zwolennikiem tego, żeby oddziaływać na inflację nie tylko stopą procentową, bo to jest bolesne dla wielu, ale również właściwą komunikacją ukierunkowaną - powiedzmy wprost - na umocnienie złotego. Mocniejszy złoty pomógłby nam w walce z inflacją".

Czy grozi nam dwucyfrowa inflacja?

Myślę, że w grudniu będzie podobnie (jak w listopadzie, 7,7 proc. - przyp. RMF FM) albo będzie nieco wyżej - tak na pytanie o to, ile będzie wynosiła inflacja w ostatnim miesiącu roku, odpowiedział dr Łukasz Hardt. My myśleliśmy, że ten szczyt inflacyjny będzie na początku przyszłego roku - styczeń, luty - ale mamy interwencję rządu w postaci tzw. tarczy antyinflacyjnej, która w tym krótkim okresie obniży dynamikę cen - zaznaczył profesor wydziału ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.



To, co może stać się w grudniu, to możemy ewentualnie lekko przekroczyć 8 proc., ale naprawdę nie grozi nam dwucyfrowa inflacja - dodał członek Rady Polityki Pieniężnej.

Hardt o współpracy z Glapińskim: Mieliśmy fundamentalną różnicę zdań, co do kształtu polityki pieniężnej

W internetowej części rozmowy Krzysztof Ziemiec pytał prof. Łukasza Hardta kiedy wyhamują ceny energii. Ekonomista przyznał, że aktualnie na rynku bite są kolejne rekordy wartości. Zaznaczył także, że działania, które podejmuje polski rząd, a które mają na celu uporządkowanie rynku do emisji CO2, to działania niezbędne i korzystne. Członek RPP przyznał, że ekonomiści i analitycy spodziewali się skoków cen prądu, zaskoczyła ich jednak wysoka cena gazu. Mamy pewne nowe zjawisko - dramatycznie rosnące ceny gazu. I to też jest bardzo niekorzystne dla gospodarki - powiedział.

Czy inflacja opłaca się rządowi? Prof. Hardt wyjaśnił, że naturalnym zjawiskiem jest, że gdy rośnie inflacja, rosną ceny, to zwiększają się wpływy do budżetu, np. z podatku VAT. Zaznaczył jednak, że nie należy tego rozpatrywać jako korzyści politycznej, gdyż przy takim poziomie inflacyjnym istnieje ryzyko wpadnięcia w spiralę cenowo-płacową. Polska jest takim krajem, też ze względu na historyczne doświadczenie, że inflacja jest czymś co boli. I w Polsce boli szczególnie - dodał.

Krzysztof Ziemiec poprosił swojego gościa o ocenę działań i komunikacji Narodowego Banku Polskiego. Chodzi tu szczególnie o relacje z mediami i komunikację na kanałach społecznościowych. Łukasz Hardt stwierdził, że ma problem z jakością komunikacji NBP. Nie rozumiem dlaczego na Twitterze Narodowego Banku Polskiego, wygląda to tak, jak wygląda. Na pewno nie buduje to wiarygodności i powagi tej instytucji - powiedział. Członek Rady Polityki Pieniężnej został również zapytany, jak układa się współpraca z prezesem Adamem Glapińskim. Mieliśmy fundamentalną różnicę zdań, co do kształtu polityki pieniężnej. (...) Ale nie rozpatrujmy tego w kategorii konfliktu - stwierdził Hardt.