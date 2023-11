"Inflacja jest jednym z wielu czynników, które doprowadziły do pewnego kryzysu ekonomicznego, jaki mamy teraz, ale nie należy zapominać też o latach wcześniejszych, w których było doświadczenie pandemii - wiele osób utraciło pracę" - powiedział gość Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Szymon Żyśko. Jest on jednym ze współautorów "Raportu o biedzie 2023". Jak dodał, w kwestii ekonomicznej "dociera do nas z opóźnieniem to, co działo się w ostatnich trzech latach".