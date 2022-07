"Nie zakładamy czarnego scenariusza, ale trzeba się liczyć z możliwością obniżania temperatury w naszych mieszkaniach" - powiedział prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacek Szymczak w Rozmowie w południe w RMF FM. Gość Krzysztofa Berendy zaznaczył, że kluczowe jest to, ile ciepłowni - i w jakim stopniu - będzie mogło korzystać z węgla krajowego, a ile z węgla importowanego. Skala wzrostu cen tego opału jest bowiem uzależniona od rejonu pochodzenia – podwyżki mogą wynosić od 250 proc. nawet do 600 procent.

Jakub Rutka / RMF FM

Robimy wszystko, jako ciepłownicy, którzy dostarczają ciepło systemowe, żeby ciepła nie zabrakło, ale trzeba mieć świadomość, że jest bardzo duży problem związany z dostawą węgla, z możliwością pozyskania tego węgla na rynkach światowych i duży problem związany z drastycznymi podwyżkami cen węgla, które wahają się od 250 procent - jeżeli chodzi o polski węgiel - do 600 proc., jeżeli mówimy o węglu importowanym - wyjaśnia prezes IGCP.

Szymczak: Temperatura w naszych mieszkaniach może być obniżana

Jak dodaje, przedsiębiorstwa zrzeszone w Izbie zaopatrują 42 proc. gospodarstw domowych. Może się zdarzyć taka sytuacja, szczególnie tam, gdzie mamy małe, średniej wielkości przedsiębiorstwo, że nie będą dotrzymywane standardy wynikające z umów - dodaje.

Jacek Szymczak mówił, że "może być taka sytuacja, że temperatura w mieszkaniach będzie niższa".

Na pytanie Krzysztofa Berendy o to, jak duże podwyżki nas czekają, prezes IGCP mówił, że mogą one wynieść od kilkudziesięciu do kilkuset procent. To zależy, ile w portfelu mamy węgla krajowego, a ile mamy węgla importowanego - podkreślił.

Bardzo drogie są uprawnienia do emisji dwutlenku węgla - obecnie ponad 80 euro za tonę - dodał również Szymczak.